Terzić objavio spisak za Svjetsko prvenstvo: Srbija sa Tijanom Bošković ide po medalju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Selektor Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Odlična vijest je da je tu Tijana Bošković.

Tijana Bošković na spisku reprezentacije Srbije na Svjetsko prvenstvo Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor Srbije Zoran Terzić odredio je sastav reprezentacije Srbije pred početak Svjetskog prvenstva. Uoči odlaska na to takmičenje će ekipa otputovati u Kinu i u Šenženu će igrati na jakom pripremnom turniru.

Rivali Terzićevom timu u Šenženu biće Bugarska, Kanada i Holandija i mečevi će se igrati od 16. do 18. avgusta. Poslije toga slijedi put u Tajland i tamo će Srbija igrati na Svjetskom prvenstvu (od 22. avgusta do 7. septembra) u grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom. Plasman u osminu finala izboriće po dvije prvoplasirane selekcije.

Takođe, treba spomenuti i da se Srbija ukršta sa grupom A koja takođe igra u Bangkoku. U toj grupi su Holandija, Švedska, Tajland i Egipat. Ovo je Terzićev spisak:

  • Tehničari: Slađana Mirković i Marija Miljević
  • Korektori: Tijana Bošković i Vanja Bukilić
  • Libera: Aleksandra Jegdić i Teodora Pušić
  • Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić i Maša Kirov
  • Primači: Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.

Tagovi

Odbojka odbojkašice Svjetsko prvenstvo Tijana Bošković

