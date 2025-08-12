Terzić objavio spisak za Svjetsko prvenstvo: Srbija sa Tijanom Bošković ide po medalju

Selektor Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Odlična vijest je da je tu Tijana Bošković.

Selektor Srbije Zoran Terzić odredio je sastav reprezentacije Srbije pred početak Svjetskog prvenstva. Uoči odlaska na to takmičenje će ekipa otputovati u Kinu i u Šenženu će igrati na jakom pripremnom turniru.

Rivali Terzićevom timu u Šenženu biće Bugarska, Kanada i Holandija i mečevi će se igrati od 16. do 18. avgusta. Poslije toga slijedi put u Tajland i tamo će Srbija igrati na Svjetskom prvenstvu (od 22. avgusta do 7. septembra) u grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom. Plasman u osminu finala izboriće po dvije prvoplasirane selekcije.

Takođe, treba spomenuti i da se Srbija ukršta sa grupom A koja takođe igra u Bangkoku. U toj grupi su Holandija, Švedska, Tajland i Egipat. Ovo je Terzićev spisak: