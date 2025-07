Tijana i Aleksandra se vratile i donijele pobjedu Srbiji: Odbojkašice stavile tačku na crni niz u Ligi nacija

Srbija je pobijedila Češku u Ligi nacija, što je prvi trijumf srpskih odbojkašica u ovom takmičenju poslije niza od osam poraza.

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Srbije upisale su prvu pobjedu u Ligi nacija poslije osam poraza u ovom takmičenju. Izabranice Zorana Terzića 11 puta su se sastale sa reprezentacijom Češke i isto toliko puta je pobijedile, ovog puta 3:1 (22:25, 25:22, 28:26, 25:18). U ovom meču je bilo jasno da je izostanak Tijane Bošković i Aleksandre Uzelac u dosadašnjim mečevima bio velik nedostatak.

Srpske djevojke nisu najbolje startovale pošto su na početku gubile 5:2, ali su uspjele izabranice Zorana Terzića da se vrate u meč, ali nikako i da preokrenu. Bilo je u jednom trenutku 16:15 za srpske odbojkašice i tako su vodile sve do serije Čehinja, nanizale su protivnice 5:0 što je bilo dovoljno za vođstvo 23:20, a kako se to odigralo u finišu prvog seta, nije bilo mnogo prilika da se učinak popravi.

Ipak, taj prvi set poslužio je kao zagrijavanje srpskim djevojkama. Odmah su krenule agresivno, ali su i protivnice bile u dobrom ritmu, pa je Srbija uspijevala da povede, dok je Češka smanjivala zaostatak ili izjednačavala. U tim trenucima jasno se vidjelo koliko je igra Tijane Bošković i Aleksandre Uzelac nedostajala odbojkašicama, pošto je zahvaljujući njihovoj smirenosti na terenu, Srbija uspjela da izjednači i krene ka preokretu.

I u trećem setu nije bilo lako... Srbija jeste vodila, ali je Češka pretila sve vrijeme. O tome svjedoči i igra na razliku u ovom setu, ali su izabranice Zorana Terzića bile mirnije, što im je donijelo vođstvo do 2:1. Kao da je to bio trenutak koji je našim djevojkama dao dodatnu motivaciju - blistale su u četvrtom setu. Povele 4:1, a onda i održavale blagu prednost sve do samog kraja i velike pobjede.

Kao što je Tijana najavila - vratila se u ekipu da pomogne saigračicama i uspjela je u tome. Najefikasnije u timu su bile Tijana Bošković i Vanja Ivanović sa po 18 poena, dok je Aleksandra Uzelac upisala 15, a Maja Aleksić devet i Hena Kurtagić osam.

