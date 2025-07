Vraća se Tijana Bošković: Srbija se bori za opstanak u Ligi nacija, jedino ona može da pomogne

Tijana Bošković potvrdila je da će igrati u Ligi nacija za Srbiju u posljednja četiri meča u ovom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaša reprezentacija Srbije ne stoji dobro u Ligi nacija, zbog toga će srpske djevojke imati priliku da u holandskom Apeldornu izbore opstanak u ovom takmičenju. Izostanak Tijane Bošković najviše je koštao loših rezultata odbojkašice Srbije, ali sada će tim Zorana Terzića biti jači za najbolju igračicu u ovom sportu.

Pred važne mečeve u Ligi nacija Tijana Bošković je potvrdila povratak na teren i tom prilikom rekla: "Odlično se osjećam u ovom trenutku i veoma sam srećna što sam opet sa timom. Ne znam koliko ću igrati, to je pitanje za trenera, ali mislim da sam spremna da pomognem timu", ponosno je ispričala na konferenciji za medije.

Srbija u Apeldornu igra posljednja četiri meča u ovom takmičenju, pa je Tijana ispred svega istakla: "Želimo da pokažemo našu najbolju igru. Znam da naša pozicija nije najbolja, ali iskreno ne osjećam pritisak i nisam zabrinuta, jer vjerujem da ćemo se boriti i da ćemo pokazati dobru odbojku."

Da li je Srbija spremna?

Srpske odbojkašiec su se borile u Beogradu, ali pobjeda jednostavno nije došla... Poslije osam mečeva tim Zorana Terzića ima isto toliko poraza. Ipak, najbolja srpska odbojkašica ističe da je tim imao priliku da se pripremi za ove mečeve.

"Imali smo dvije nedjelje da treniramo zajedno i da se upoznamo još bolje. Mi smo takođe podmlađen tim u odnosu na prošlu godinu. Moramo još da radimo. Vidjećemo kako će biti ove nedjelje, ali sam prilično pozitivna da možemo da prikažemo dobru odbojku. Ova selekcija Srbije ima dosta potencijala i sve djevojke koje su ovdje žele da pokažu ono najbolje od sebe, da se bore i da napreduju. Mislim da je to najvažnije."

Borila se Srbija, daleko od toga da nije, ali mnogo mečeve izgubila je poslije pet setova. "Mnoge od djevojaka nisu imale priliku da igraju na jednom ovako velikom takmičenju, kao što je VNL. Mislim da su bile hrabre i da su igrale dobro u nekim kritičnim momentima. Siguran sam da će kompletno takmičenje biti jedno veliko iskustvo za sve."

Kad Srbija igra u Ligi nacija?

Češka - Srbija 9. jul u 13

Italija - Srbija 10. jul u 17

Belgija - Srbija 11. jul u 17

Srbija - Turska 13. jul u 20

Da li Srbiji nedostaje Maja Ognjenović?

Pored izostanka Tijane Bošković, ekipa je u Beogradu bila oslabljena i za Aleksandru Uzelac, ali možda je veliki problem i činjenica da Maja Ognjenović više nije u timu. Srbija se nada da će imati priliku ponovo da vidi iskusnu odbojkašicu na terenu, a i sama Maja je u MONDO podkastu "Priča za medalju" govorila o toj mogućnosti.

"Nezgodno mi je da pričam o tome, to je svježa tema. Taj Pariz mi je teško pao, mnogo vremena mi je trebalo da to sama shvatim, taj proces nije trajao kratko, do oktobra, novembra sam razmišljala i preispitivala se", započela je odgovor Maja.

"E, sad... Od reprezentacije sam se opraštala tri puta, poslije Rija sam mislila da je to-to, osvojile smo medalju, smatrala sam da imam igrački zrele godine. Potom 2017. nisam igrala za reprezentaciju i bile su dvije sezone kad nisam igrala, 2017. i 2022. Kad sam preskočila 2017. i kad sam odmorila, shvatila sam kako je lijepo, kako sezonu koju si završio preživiš mnogo lakše, pa sam se u dogovoru sa Terzom (Zoranom Terzićem) vratila 2018."

"Hvala Bogu da je bilo tako, jer smo postale svjetske prvakinje, to mi je veoma značilo. Zatim smo 2019. postale prvakinje Evrope i onda smo bile tu - tu je bio i Tokio, tu smo osvojile bronzanu medalju i tada sam ponovo riješila da se oprostim od reprezentacije."

"Kada je 2022. došao Đovani (Gvideti) za selektora, ubijedio me je da se vratim. Tako je i 2023. bila prelijepa, ali je 2024. prošla kako je prošla i tad sam riješila da je definitivno to - to. Sad sam već smiješna i sama sebi, oprostila sam se i treći put. Neko me je skoro pitao i tad sam rekla 'teško je da kažeš reprezentaciji ne'. Koliko god to bila moja odluka, trenutno je to nedorečena priča, sve je otvoreno", otkrila je Maja Ognjenović.