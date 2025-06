Seniorska reprezentacija Srbije bilježi loša izdanja u Ligi nacija za odbojkašice ovog ljeta.

Odbojkašice Srbije igraju turnir Lige nacija u Beogradksoj areni, ali situacija za sada nije sjajna! Nakon poraza koje su doživjele tokom turneje u SAD, izabranice Zorana Terzića dva puta su poražene na svom terenu - prvo od SAD, zatim i od Njemačke. Oba puta je bilo neizvjesno, ali je Srbiji na kraju malo falilo da prelomi meč i pobijedi, pa nakon šest odigranih kola zauzima posljednje mjesto na tabeli, kao jedina ekipa bez trijumfa.

Naravno da takva situacija brine, iako su svi svjesni da ovo nije najjači sastav Srbije. Smjena generacija ide polako, a kada se na to doda da su mečeve propuštale Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac kao možda i najbitnije igračice u ovom timu, jasno je zašto Srbija ne može da parira protivnicima. Selektor Zoran Terzić zabrinut je zbog pozicije u kojoj je nacionalni tim.

"Imam tu mladih igrača na koje može da se računa ozbiljno, a ima i ovih drugih, iskreno govoreći. Generalno to i jeste ono što mene plaši u cijeloj priči... Nije to problem, bićemo mi za Svjetsko prvenstvo mnogo spremniji i jači. Sa igračima kao što su Tijana Bošković, Aleksandra Uzelac, Mina Popović i ko već bude. Ali, ne vidim kod mladih da ima takvog potencijala kao što je ranije bilo. Daj Bože da se ja varam... Još to nije ni blizu kako bi trebalo da bude", rekao je Terzić nakon drugog poraza u Beogradu za reprezentaciju Srbije.

"To mene i plaši u ovoj priči, daj Bože da se varam": Zabrinjavajuća poruka selektora Zorana Terzića

Povratnik na klupu nacionalnog tima svjestan je da Srbija mora daleko bolje od ovog što prikazuje posljednjih dana, bez obzira na to što neke od najiskusnijih odbojkašica nisu ni kročile na parket. Ipak, selektor Terzić vjeruje da će Srbija podići nivo igre na narednim mečevima.

"Igrač od 20 i nešto godina nije više mlad igrač, bez obzira gdje je igrao do sada. Neke stvari bi već trebalo da pokazuju, neke stvari bi trebalo brže da uče, da prihvataju na treningu i pokazuju na utakmici… Ne ide kako smo planirali. Ali, dobro. Ima tu i moje greške. Kada igrač ne nauči nešto ranije, ti si dužan da promijeniš nešto i uradiš to kako treba. Sigurno da ćemo nešto mijenjati. Nema nikakve frke, ludila, daleko od toga. Definitivno, ne prijaju nam ovi porazi, Srbija nije navikla da gubi, bez obzira na to što ne igramo u punom sastavu. Nedostaje ubojiti dvojac koji pravi najviše poena… Ali, potrudićemo se već na sljedećoj utakmici, a pogotovo na sljedećem turniru, da pokažemo za šta smo spremni", dodao je Terzić.

Naredni meč u okviru Lige nacija Srbija igra u Beogradu protiv Francuske, u subotu od 20 časova. Biće to dobra prilika za prvu pobjedu u ovom ciklusu takmičenja, jer je i Francuska do sada bilježila prilično blijeda izdanja. Istina, Francuskinje su osvojile četiri boda uz jednu pobjedu, dok je Srbija sva četiri boda osvojila porazima. Odbojkašice imaju skor 0-6 na početku takmičenja, a četiri puta su u porazu osvojile po dva seta, što donosi jedan bod ekipi koja izgubi.