logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladi fudbaler Peskare preživio horor u Švajcarskoj: Mislim samo na prijatelje i one koji su poginuli...

Mladi fudbaler Peskare preživio horor u Švajcarskoj: Mislim samo na prijatelje i one koji su poginuli...

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Fudbaler iz Luksemburga sa lakšim povrema preživio horor u Kran Montani.

Mladi fudbaler Peskare preživio požar u Švajcarskoj Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Novogodišnja noć bila je kobna za posjetioce Kran Montane u Švajcarskoj gdje je tokom proslave izbio požar u kojem je poginulo oko 45 osoba, dok je 119 povrijeđeno.

Tokom dana oglasio se i Mec i saopštio da je u požaru teško povrijeđem mladi fudbaler Tahiris Dos Santos koji je hospitalizovan u Njemačkoj i prima medicinsku njega.

Među nastradilama bilo je još mladih sportista, a jedan od njih je i 19-godišnji fudbaler italijanske Peskare, Eliot Telen. Tinejdžer iz Luksemburga koji igra za omladinski tim Peskare je srećom preživio horor u Švajcarskoj uz lakše povrede, ali se klub oglasio s obzirom da se nije znalo za njegovu sudbinu.

„Eliot Telen je van opasnosti. Devetnaestogodišnji fudbaler rođen u Luksemurgu koji igra za omladinski tim Peskare bio je na proslavi Nove godine u Kran Montani ali je dobro.

Posljednjih sati nagađalo se o njegovoj sudbini, on je uspio da pobjegne iz zapaljene zgrade pretrpjevši manje opekline na prstima desne ruke“, prenio je italijanski „Korijere delo sport“.

„Napustio sam bolnicu prije par sati i srećom sam dobro. Doživio sam nešto što ostavlja teške psihološke posljedice, vidio sam stravične scene. U ovom trenutku moje misli su sa mojim prijateljima koji su se zadesili tamo i porodicama žrtava. Iskreno zahvaljujem svima na podršci“, rekao je Telen, a prenio italijanski list.

Vlasti u Švajcarskoj potvrdile su da je broj smrtno stradalih i dalje 40, ali da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju.

Načelnik policije Frederik Žisler saopštio je da je od 119 povrijeđenih identifikovano njih 113, a među njima imaju 4 državljana Srbije, te jedan državljanin Bosne i Hercegovine.

Najviše je Švajvaraca, njih 71, povrijeđeno je 14 Francuza, 11 Italijana, četiri Srbina, jedan bh. državljanin, te po jedan Belgijanac, Luksemburžanin i Poljak. Četrnaest povrijeđenih osoba još nije identifikovano.

Tagovi

požar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC