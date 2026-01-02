Mladi fudbaler Peskare preživio horor u Švajcarskoj: Mislim samo na prijatelje i one koji su poginuli...

Fudbaler iz Luksemburga sa lakšim povrema preživio horor u Kran Montani.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Novogodišnja noć bila je kobna za posjetioce Kran Montane u Švajcarskoj gdje je tokom proslave izbio požar u kojem je poginulo oko 45 osoba, dok je 119 povrijeđeno.

Tokom dana oglasio se i Mec i saopštio da je u požaru teško povrijeđem mladi fudbaler Tahiris Dos Santos koji je hospitalizovan u Njemačkoj i prima medicinsku njega.

Među nastradilama bilo je još mladih sportista, a jedan od njih je i 19-godišnji fudbaler italijanske Peskare, Eliot Telen. Tinejdžer iz Luksemburga koji igra za omladinski tim Peskare je srećom preživio horor u Švajcarskoj uz lakše povrede, ali se klub oglasio s obzirom da se nije znalo za njegovu sudbinu.

„Eliot Telen je van opasnosti. Devetnaestogodišnji fudbaler rođen u Luksemurgu koji igra za omladinski tim Peskare bio je na proslavi Nove godine u Kran Montani ali je dobro.

Posljednjih sati nagađalo se o njegovoj sudbini, on je uspio da pobjegne iz zapaljene zgrade pretrpjevši manje opekline na prstima desne ruke“, prenio je italijanski „Korijere delo sport“.

„Napustio sam bolnicu prije par sati i srećom sam dobro. Doživio sam nešto što ostavlja teške psihološke posljedice, vidio sam stravične scene. U ovom trenutku moje misli su sa mojim prijateljima koji su se zadesili tamo i porodicama žrtava. Iskreno zahvaljujem svima na podršci“, rekao je Telen, a prenio italijanski list.

Vlasti u Švajcarskoj potvrdile su da je broj smrtno stradalih i dalje 40, ali da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju.

Načelnik policije Frederik Žisler saopštio je da je od 119 povrijeđenih identifikovano njih 113, a među njima imaju 4 državljana Srbije, te jedan državljanin Bosne i Hercegovine.

Najviše je Švajvaraca, njih 71, povrijeđeno je 14 Francuza, 11 Italijana, četiri Srbina, jedan bh. državljanin, te po jedan Belgijanac, Luksemburžanin i Poljak. Četrnaest povrijeđenih osoba još nije identifikovano.