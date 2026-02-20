Trener Želje pred gostovanje Veležu: Jednostavno moramo početi da pobjeđujemo

Željezničar u subotu gostuje Veležu u okviru 22. kola Premijer lige BiH, a utakmicu je najavio šef stručnog štaba, Slaviša Stojanović.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

"Niko nije očekivao ovako loš start nakon dvije utakmice i nula bodova na kontu. Zato moramo što prije početi osvajati bodove i pobjeđivati utakmice. Prva prilika je, naravno, već sutra protiv jednog nezgodnog protivnika. Veoma su teške utakmice protiv Veleža, pogotovo u Mostaru", rekao je Stojanović, a prenio klupski sajt.

Prema njegovim riječima, loš start proljećnog sezone ne ostavlja mnogo prostora ekipi sa "Grbavice".

"Međutim, previše smo do sada izgubili da ne bismo razmišljali na pravi način, jednostavno moramo početi pobjeđivati ako želimo ostvariti svoje ciljeve i prikazivati kompaktniju i bolju igru, uz bolji bodovni saldo na kraju. Naravno, želimo se što više približiti igrama koje smo prikazivali na pripremama, u smislu taktike i svega onoga što smo radili, a što do sada još nismo pokazali. Što se tiče ekipe, nema većih povreda. Sutra je nova prilika za dokazivanje i osvajanje bodova", dodao je trener sarajevskih plavih.

Utakmica Veleža i Želje igra se u subotu od 15.00 časova na stadionu "Rođeni" u Mostaru.

