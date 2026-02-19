Nekadašnji kapiten Željezničara se u novoj ulozi vratio na "Grbavicu"

Aleksandar Kosorić imenovan je u četvrtak za novog tim menadžera sarajevskog Željezničara.

Nekadašnji kapiten Želje Aleksandar Kosorić vratio se na "Grbavicu", gdje je dobio funkciju novog tim menadžera "plavih", potvrdio je sarajevski klub.

"Aleksandar Kosorić ponovo je na svojoj 'Grbavici'. Nakon igračke karijere u dresu 'plavih', brojnih pobjeda i kapitenske trake, Kosorić započinje novo poglavlje, a ovaj put u ulozi tim menadžera. Klub ostaje opredijeljen da i na pozicijama van terena angažuje kvalitetna i provjerena rješenja, ljude koji razumiju vrijednosti Želje i koji su s klubom povezani iskreno i dugoročno", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Kosorić je u dva mandata na "Grbavici" odigrao ukupno 188 utakmica u plavom dresu i postigao četiri gola.

