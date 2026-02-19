logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekadašnji kapiten Željezničara se u novoj ulozi vratio na "Grbavicu"

Nekadašnji kapiten Željezničara se u novoj ulozi vratio na "Grbavicu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Aleksandar Kosorić imenovan je u četvrtak za novog tim menadžera sarajevskog Željezničara.

Aleksandar Kosorić tim menadžer FK Željezničar Izvor: MONDO

Nekadašnji kapiten Želje Aleksandar Kosorić vratio se na "Grbavicu", gdje je dobio funkciju novog tim menadžera "plavih", potvrdio je sarajevski klub.

"Aleksandar Kosorić ponovo je na svojoj 'Grbavici'. Nakon igračke karijere u dresu 'plavih', brojnih pobjeda i kapitenske trake, Kosorić započinje novo poglavlje, a ovaj put u ulozi tim menadžera. Klub ostaje opredijeljen da i na pozicijama van terena angažuje kvalitetna i provjerena rješenja, ljude koji razumiju vrijednosti Želje i koji su s klubom povezani iskreno i dugoročno", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Kosorić je u dva mandata na "Grbavici" odigrao ukupno 188 utakmica u plavom dresu i postigao četiri gola.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH Aleksandar Kosorić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC