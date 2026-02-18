logo
Stojanović "preživio" sastanak sa upravom: Bivši trener Crvene zvezde ostaje na kormilu Željezničara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Slaviša Stojanović dobio je podršku klupskog rukovodstva da nastavi sa započetim poslom.

Slaviša Stojanović Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Slaviša Stojanović dobio je povjerenje rukovodstva Željezničara da nastavi sa trenerskim poslom u ovom klubu.

Kako ove srijede pišu mediji u FBiH, čelnici kluba su obavili sastanak sa Stojanovićem i dali mu podršku za nastavak mandata, koji nije počeo na željeni način. Na debiju nekadašnjeg stratega Crvene zvezde, tim sa Grbavice je doživio poraz u Posušju (1:0), da bi potom pretrpio debakl na domaćem terenu u duelu sa Rudar Prijedorom (0:3)

Između ta dva duela, sarajevski premijerligaš je uspio da izađe na kraj sa Slavijom (4:0) i plasira se u četvrtfinale Kupa BiH, gdje će za rivala imati dobojsku Slogu Meridian.

Poslije dva vezana neuspjeha u Premijer ligi BiH, Željezničar se nalazi tek na šestom mjestu sa 25 bodova. Za trećim mjestom, koje na kraju sezone sigurno vodi na evropsku scenu a na kojem se trenutno nalazi vječiti rival Sarajevo, kasni 10 bodova, dok istovremeno ima samo šest bodova više od Sloge, prvog tima u zoni ispadanja.

Prvu narednu priliku da upiše premijernu ligašku "trojku" na klupi Željezničara Slaviša Stojanović će imati u subotu u Vrapčićima protiv Veleža (16.00).



(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Premijer liga BiH treneri Slaviša Stojanović FK Željezničar

