Stojanović "preživio" sastanak sa upravom: Bivši trener Crvene zvezde ostaje na kormilu Željezničara

Slaviša Stojanović dobio je podršku klupskog rukovodstva da nastavi sa započetim poslom.

Slaviša Stojanović dobio je povjerenje rukovodstva Željezničara da nastavi sa trenerskim poslom u ovom klubu.

Kako ove srijede pišu mediji u FBiH, čelnici kluba su obavili sastanak sa Stojanovićem i dali mu podršku za nastavak mandata, koji nije počeo na željeni način. Na debiju nekadašnjeg stratega Crvene zvezde, tim sa Grbavice je doživio poraz u Posušju (1:0), da bi potom pretrpio debakl na domaćem terenu u duelu sa Rudar Prijedorom (0:3).

Između ta dva duela, sarajevski premijerligaš je uspio da izađe na kraj sa Slavijom (4:0) i plasira se u četvrtfinale Kupa BiH, gdje će za rivala imati dobojsku Slogu Meridian.

Poslije dva vezana neuspjeha u Premijer ligi BiH, Željezničar se nalazi tek na šestom mjestu sa 25 bodova. Za trećim mjestom, koje na kraju sezone sigurno vodi na evropsku scenu a na kojem se trenutno nalazi vječiti rival Sarajevo, kasni 10 bodova, dok istovremeno ima samo šest bodova više od Sloge, prvog tima u zoni ispadanja.

Prvu narednu priliku da upiše premijernu ligašku "trojku" na klupi Željezničara Slaviša Stojanović će imati u subotu u Vrapčićima protiv Veleža (16.00).







