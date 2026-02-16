Hoće li Željezničar ponovo u potragu za novim trenerom? Slaviša Stojanović utučen: Moja odgovornost, pričaćemo o svemu

Željezničar se obrukao protiv posljednjeplasiranog tima Premijer lige BiH i još jednom razočarao svoje navijače.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Krajem godine Željezničar je na mjesto šefa stručnog štaba angažovao Slavišu Stojanovića i nadali su se svi na "Grbavici" da će dolazak nekadašnjeg stratega Crvene zvezde razdrmati "plave".

Međutim, ne da od toga nije bilo ništa, nego sarajevski tim djeluje potpuno blijedo i bezidejno, što je večeras kaznio Rudar Prijedor i "rutinski" slavio 3:0, za prvu pobjedu ikad u "Dolini ćupova".

Željezničar je u dva uvodna kola proljećnog dijela sezone doživio dva poraza, bez postignutog gola (Posušje 0:1, Rudar Prijedor 0:3), pa se agonija "plavih" nastavlja. Bez pobjede su već na devet prvenstvenih mečeva, pa ne bi bilo čudo ukoliko vrlo brzo krenu u potragu za novim trenerom.

Nezadovoljni navijači zvižducima su ispratili igrače Željezničara, a po završetku utakmice protiv Rudar Prijedor Stojanović je najavio ozbiljne razgovore. Iz njegove izjave jasno se moglo pročitati nezadovoljstvo stanjem u ekipi.

KUP BIH SVIJETLA TAČKA Jedini pozitivan rezultat pod vođstvom Stojanovića Željezničar je ostvario u Kupu BiH, gdje je u osmini finala bio uspješniji od Slavije iz Istočnog Sarajeva.

"Ne znam šta pametno reći, ali definitivno ovo nije početak koji smo željeli, ovo nije igra koju smo željeli i koju zaslužuju ovi navijači. To je moja odgovornost i moraćemo sjesti i popričati o svemu u klubu. Jednostavno nismo bili na nivou kakav smo željeli i kako smo radili, ali to je moja odgovornost", poručio je Stojanović.

Naravno, mnogo više zadovoljstva imao je Perica Ognjenović, čiji tim je odigrao fenomenalan meč i sasvim zasluženo odnio bodove u Prijedor.

"Svakoj ekipi drago je da postigne pogodak na početku i to utakmicu okrene u određenom pravcu. Hvala Bogu, to je sada bilo na našoj strani i pokazalo se kao važan faktor. Neču da pričam da smo planirali da igramo na kontranapade, jednostavno se tako otvorilo. Poveli smo, imamo brze igrače, to nam odgovara, tako da je to sve jednostavno bio splet okolnosti", rekao je Ognjenović.