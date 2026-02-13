Željezničar: Ispunili smo finansijske uslove za licence i izmirili sva dugovanja

Sarajevski Željezničar oglasio se saopštenjem u kojem je obavijestio navijače da je ispunio sve uslove za dobijanje licence u evropskim i bosanskohercegovačkim takmičenjima.

Izvor: Damir Hajdarbašić, www.fkzeljeznicar.ba

Poslije ubjedljive pobjede nad Slavijom (4:0) i plasmana u četvrtfinale Kupa BiH, Željo je opet obradovao svoje navijače.

Naime, s "Grbavice" su saopštili da su ispunili sve finansijske uslove za dobijanje licence i u međunarodnim i u domaćim takmičenjima za narednu sezonu.

"Fudbalski klub Željezničar obavještava navijače i javnost da je klub u potpunosti ispunio sve finansijske obaveze neophodne u procesu dobijanja licence za nastup u UEFA i bosanskohercegovačkim takmičenjima u narednoj sezoni.

Pored toga, u potpunosti su izmirena sva plaćanja po osnovu potpisanih reprograma dugovanja prema bivšim i sadašnjim uposlenicima kluba, bez novih reprograma.

Zahvaljujemo se našim vjernim navijačima na strpljenju i bezrezervnoj podršci. Svjesni smo da put do stabilnosti i vrhunskih rezultata zahtijeva vrijeme, ali vjerujemo da samo odgovoran, snažan i zajednički kolektiv može vratiti Želju tamo gdje mu je mjesto - na vrh", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Tim Slaviše Stojanovića u ponedjeljak očekuje druga prvenstvena utakmica ovog proljeća i to dolazak Rudar Prijedora na "Grbavicu" (18.00).

