Transfer-promašaj "Želje" napustio klub: Odigrao samo 49 minuta, pa digao sidro

Leo Simoni više nije član sarajevskog kluba.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Sarajevski Željezničar sporazumno je raskinuo ugovor sa Leom Simonijem, objavio je ovog utorka premijerligaš sa Grbavice.

Brazilski štoper, koji će u martu proslaviti 24. rođendan, stigao je u klub početkom prošle godine, ali se u plavom dresu nije proslavio. Na četiri utakmice u prvenstvu tokom proljećne polusezone skupio je 49 minuta, da bi ga po završetku takmičarske godine klub poslao na pozajmicu u Kroaciju iz Zmijavaca.

Za ovaj klub je u jesenjem dijelu tekuće sezone odigrao šest mečeva, a po isteku pozajmice, Željezničar je odlučio da je i za jednu i za drugu stranu najbolje rješenje – rastanak.

Simonija smo, podsjetimo, u našem novogodišnjem specijalu spominjali i kao jednog od najvećih promašaja kad je riječ o transfer politici sarajevskog kluba. Prisjetite se tog teksta!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)