Transfer-promašaj "Želje" napustio klub: Odigrao samo 49 minuta, pa digao sidro

Leo Simoni više nije član sarajevskog kluba.
Sarajevski Željezničar sporazumno je raskinuo ugovor sa Leom Simonijem, objavio je ovog utorka premijerligaš sa Grbavice.
Brazilski štoper, koji će u martu proslaviti 24. rođendan, stigao je u klub početkom prošle godine, ali se u plavom dresu nije proslavio. Na četiri utakmice u prvenstvu tokom proljećne polusezone skupio je 49 minuta, da bi ga po završetku takmičarske godine klub poslao na pozajmicu u Kroaciju iz Zmijavaca.
Za ovaj klub je u jesenjem dijelu tekuće sezone odigrao šest mečeva, a po isteku pozajmice, Željezničar je odlučio da je i za jednu i za drugu stranu najbolje rješenje – rastanak.
Simonija smo, podsjetimo, u našem novogodišnjem specijalu spominjali i kao jednog od najvećih promašaja kad je riječ o transfer politici sarajevskog kluba. Prisjetite se tog teksta!
(mondo.ba)