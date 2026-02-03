logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na "Grbavicu" stigao napadač bečke Austrije

Na "Grbavicu" stigao napadač bečke Austrije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novo pojačanje u napadu za sarajevski Željezničar stiglo je iz Austrije.

Muharem Husković pojačao FK Željezničar Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbalski klub Željezničar i bečka Austrija ozvaničili su transfer Muharema Huskovića (22).

Mladi napadač potpisao je ugovor s plavima koji će ga za klub s "Grbavice" vezati do ljeta 2028. godine.

Muharem Husković rođen je 5. marta 2003. godine. Prošao je kompletnu omladinsku školu bečke Austrije, nakon čega je nastupao i za seniorski tim ovog austrijskog velikana. Tokom prethodne godine bio je na pozajmicama u austrijskoj Bundesligi, prvih šest mjeseci nosio je dres Hartberga, dok je drugi dio sezone proveo u Blau-Vajs Lincu.

"Iako ima tek 22 godine, Husković iza sebe već ima bogato iskustvo, sa više od 100 odigranih utakmica u Bundesligi, Kupu Austrije i kvalifikacijama za evropska takmičenja. Takođe, zabilježio je 35 nastupa za omladinske selekcije Austrije. Dolaskom na 'Grbavicu', Husković će dodatno pojačati konkurenciju u napadu Željezničara", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH Austrija Beč

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC