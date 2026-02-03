Na "Grbavicu" stigao napadač bečke Austrije

Novo pojačanje u napadu za sarajevski Željezničar stiglo je iz Austrije.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbalski klub Željezničar i bečka Austrija ozvaničili su transfer Muharema Huskovića (22).

Mladi napadač potpisao je ugovor s plavima koji će ga za klub s "Grbavice" vezati do ljeta 2028. godine.

Muharem Husković rođen je 5. marta 2003. godine. Prošao je kompletnu omladinsku školu bečke Austrije, nakon čega je nastupao i za seniorski tim ovog austrijskog velikana. Tokom prethodne godine bio je na pozajmicama u austrijskoj Bundesligi, prvih šest mjeseci nosio je dres Hartberga, dok je drugi dio sezone proveo u Blau-Vajs Lincu.

"Iako ima tek 22 godine, Husković iza sebe već ima bogato iskustvo, sa više od 100 odigranih utakmica u Bundesligi, Kupu Austrije i kvalifikacijama za evropska takmičenja. Takođe, zabilježio je 35 nastupa za omladinske selekcije Austrije. Dolaskom na 'Grbavicu', Husković će dodatno pojačati konkurenciju u napadu Željezničara", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)