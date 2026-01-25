"Plavi" bolji od Slovaka: Željezničar ubjedljivo porazio Mihalovce, gol i asistencija Vinija Peišota

Sarajevski Željezničar slavio i u drugom kontrolnom meču.

Izvor: FK Željezničar/Mirza Demirović

Fudbaleri Željezničara u drugoj pripremnoj utakmici savladali su Mihalovce rezultatom 3:0.

Željezničar je poveo u sedmoj minuti. Erik je uputio dubinski pas za Cvetanoskog koji se riješio svog čuvara i preciznim udarcem matirao protivničkog čuvara mreže. Cvetanoski je slično pokušao i u 24. minuti, ovaj put lopta ide preko gola. Minutu poslije prijete Slovaci, ali Odinaka dobro reaguje.

U 37. minuti bilo je 2:0 za "plave". Milošević je lijepo gurnuo za Peišota, koji rutinski pogađa mrežu slovačkog tima. U 40. minuti nakon kornera prijeti Ramos, ali Muftić sjajno brani.

Na poluvrijeme se otišlo sa 2:0.

Udarac glavom Jaganjca brani golman Zemplina u 48. minuti. U 58. minuti Jaganjac lijepo asistira Peišotu, ali njegov udarac sjajno brani Lukač. Konačnih 3:0 postavlja Sulejman Krpić na asistenciju Peišota u 93. minuti.

Željezničar: Muftić – Odinaka, Seedorf, Karamarko, Nastić – Erik, Prokop – Cvetanoski, Milošević, Pešoto – Jaganjac. Još su igrali: Radovac, Krpić, Abdulahović, Pejić, Alić, Šukilović.

Podsjetimo, u prvom test meču Željo je savladao Novi Pazar minimalnim rezultatom, a i na ovoj utakmici strijelac je bio Peišoto. Na kraju priprema u Antaliji "plavi" će odmjeriti snage sa Čerkasijem.