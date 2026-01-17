logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničar doveo veliko pojačanje: Dugogodišnji prvotimac bečke Austrije došao na Grbavicu!

Željezničar doveo veliko pojačanje: Dugogodišnji prvotimac bečke Austrije došao na Grbavicu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Dominik Prokop novi je član "plavih".

Dominik Prokop Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Fudbalski klub Željezničar ozvaničio je dolazak velikog pojačanja na Grbavicu.

U pitanju je austrijski internacionalac Dominik Prokop (1997.), nekadašnji prvotimac bečke Austrije, koji je odigrao 169 utakmica u elitnom austrijskom rangu.

Prokop je rođen 1997. godine u Beču, a dijete je "ljubičastih" sa Đenerali Arene.

U klub je došao još kao osmogodišnjak, a prvi profesionalni ugovor sa Austrijom potpisao je prvog januara 2016. godine, u trajanju od dvije i po godine. Debitovao je 10. aprila 2016. godine, a ukupno je ovaj vezista za Austriju nastupio 110 puta, uz 15 pogodaka i 9 asistencija.

Dugo je nosio i dres drugog tima, za koji je odigrao 78 utakmica, postigavši 14 golova, čemu je dodao i 10 asistencija. Posljednje dvije i po godine bio je član Hartberga, u čijem je dresu tokom ove sezone odigrao 14 mečeva u Bundesligi.

Bio je, takođe, i član Visbadena, dok je branio i boje Gorice, u najjačoj hrvatskoj ligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar transferi fudbal Premijer liga BiH Dominik Prokop

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC