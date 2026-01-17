Željezničar doveo veliko pojačanje: Dugogodišnji prvotimac bečke Austrije došao na Grbavicu!

Dominik Prokop novi je član "plavih".

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Fudbalski klub Željezničar ozvaničio je dolazak velikog pojačanja na Grbavicu.

U pitanju je austrijski internacionalac Dominik Prokop (1997.), nekadašnji prvotimac bečke Austrije, koji je odigrao 169 utakmica u elitnom austrijskom rangu.

Prokop je rođen 1997. godine u Beču, a dijete je "ljubičastih" sa Đenerali Arene.

U klub je došao još kao osmogodišnjak, a prvi profesionalni ugovor sa Austrijom potpisao je prvog januara 2016. godine, u trajanju od dvije i po godine. Debitovao je 10. aprila 2016. godine, a ukupno je ovaj vezista za Austriju nastupio 110 puta, uz 15 pogodaka i 9 asistencija.

Dugo je nosio i dres drugog tima, za koji je odigrao 78 utakmica, postigavši 14 golova, čemu je dodao i 10 asistencija. Posljednje dvije i po godine bio je član Hartberga, u čijem je dresu tokom ove sezone odigrao 14 mečeva u Bundesligi.

Bio je, takođe, i član Visbadena, dok je branio i boje Gorice, u najjačoj hrvatskoj ligi.

(mondo.ba)