Dva odlaska sa Grbavice: Boljević otišao u Uzbekistan!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Osim napadača Željezničar se rastao i sa golmanom.

Aleksandar Boljević i Arman Šuković napustili Željezničar Izvor: FK Željezničar, Adem Ćatić, www.1921.ba

Fudbalski klub Željezničar objavio je dva odlaska iz kluba – Grbavicu su napustili napadač Aleksandar Boljević i golman Arman Šuković.

Boljević će karijeru nastaviti u uzbekistanskoj Sogdijani, gdje će se pridružiti nekadašnjem fudbaleru Veleža Fejsalu Muliću.

"FK Željezničar potvrđuje transfer Aleksandra Boljevića u Sogdijanu - Bolja, hvala!

Fudbalski klub Željezničar i Sogdijana iz Uzbekistana potpisali su ugovor o transferu Aleksandra Boljevića.

Boljević je u dresu Željezničara odigrao 65 utakmica na kojima je postigao 21 pogodak i dodao deset asistencija. Na Grbavicu je stigao u septembru 2023. godine.

Zahvaljujemo se Boljeviću na doprinosu, angažmanu i profesionalnom odnosu prema klubu, te mu želimo mnogo sreće u nastavku karijere“, objavio je Željezničar.

Za razliku od Boljevića koji je ostavio trag na Grbavici golman Armin Šuković napušta klub bez ijednog nastupa.

On je stigao prošlog ljeta iz Zrinjskog ali nije nastupao za Željezničar, pa je rastanak sasvim logično rješeje.

Tagovi

FK Željezničar transferi

