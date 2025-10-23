"Željo" se pojačao iz Arsenala!

Novi vezni igrač tima sa Grbavice dolazi sa Emirejtsa.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

20-godišnji vezni igrač Ismail Ulad M'Hand novi je član Željezničara, objavio je danas sarajevski klub.

Ismail Ulad M'Hand je rođen 11. januara 2005. godine u Hagu, gdje je i počeo karijeru. Razvoj je nastavio u omladinskoj školi Fejenorda, da bi u januaru 2021. godine prešao u Arsenal, gdje je ostao do ljeta ove godine.

U ljeto 2023. godine potpisao je i profesionalni ugovor sa kultnim engleskim klubom. Iza sebe nosi iskustvo jedne od najboljih akademija na svijetu. Sa juniorima "tobdžija" igrao je Omladinsku Ligu šampiona, a posljednje dvije sezone igrao je za ekipu do 21 godine.

Dva puta je nastupio za reprezentaciju Maroka do 20 godina.

Izvor: FK Željezničar

"Veoma sam srečan. Uzbuđen sam što ću pokazati svoje kvalitete. Čuo sam da su navijači vrlo strastveni, tako da jedva čekam da to vidim na utakmici. Ja sam talentovan vezni igrač i mogu da igram na svim pozicijama u veznom redu. Posljednjih pet godina igrao sam za Arsenal, a sada sam ovdje i jedva čekam da počnem", rekao je M'Hand prilikom predstavljanja na Grbavici.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)