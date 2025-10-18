Prštalo u Bijeljini - četiri priznata i tri poništena gola, minimalac Želje na "Grbavici" (FOTO)

U subotu su odigrani mečevi 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u Bijeljini i na "Grbavici".

Bijeljinski Radnik dočekao je Sarajevo i kao u susretu na "Koševu" (4:4) i ovaj je okončan burnim remijem (2:2), dok je Željezničar minimalno savladao ekipu Posušja (1:0).

Sarajevo je na teren u Bijeljini istrčalo u majicama sa likom preminulog pjevača Halida Bešlića, ali su dva puta gubili i dva puta stizali rezultat protiv Radnika.

RADNIK - SARAJEVO 2:2 (1:0)

Već u četvrtom minutu golman Sarajeva Sanin Mušija je vadio loptu iz svoje mreže, ali je pogodak Radnika, koji je postigao Danilo Teodorović opravdano poništen zbog ofsajda.

Bijeljinci su nastavili s napadima i u osmom minutu je Teodorović bio u prilici, šutirao je iz okreta iznad prečke.

Prvi put je "bordo" tim zaprijetio u 15. minutu poslije brze tranzicije, međutim, loše je šutirao Georgi Gulijašvili sa 16 metara.

Iako su Semberci imali više od igre, Sarajlije su u 30. minutu pogodile mrežu Radnika, tačnije Mihael Mlinarić, ali je poslije intervencije iz VAR sobe pogodak poništen zbog igranja rukom asistenta Slavka Bralića.

Najbolju šansu iz kategorije stopostotnih propustio je Frensis Kjereme u 36. minutu kada je s pet, šest metara neometan promašio praktično prazan gol!

Kazna za promašaje uslijedila je nekoliko minuta kasnije - pogriješila je odbrana Sarajeva, tačnije Kipranin Rafail Mamas dodao je loptu do Mohameda Gorzija, a francuski internacionalac lažnjakom izbacio čuvare iz igre i matirao golmana "bordo" tima - 1:0.

U sudijskoj nadoknadi Radnik je preko Faruka Gogića opet pogodio sarajevsku mrežu, ali i taj, treći gol na meču je poništen nakon provjere u VAR sobi. Ovog puta zbog nedozvoljene pozicije.

Radnik je u drugom poluvremenu odmah propustio odličnu šansu - šutirao je Emanuel Črnko, a stativa je bila saveznik "bordo" tima.

A onda je Sarajevo do izjednačenja stiglo nakon prekida.

Iz slobodnog udarca u 56. minutu centrirao je Mihael Kuprešak, lopta je prošla kroz šumu nogu u kaznenom prostoru i odsjela iza leđa golmana Radnika Nikole Lakića bez da je ikog dirala - 1:1.

U 68. minutu sudija Josip Martinović iz Čapljine je nakon gledanja snimka pokazao na jedanaesterac za bijeljinski tim. Kjereme je po nozi udario Teodorovića, a arbitar pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Luka Čumić i pogodio mrežu za prednost Radnika - 2:1.

Kjereme se iskupio četiri minuta kasnije kada je pogodio za novo izjednačenje - glavom mu je spustio loptu Amar Beganović, a internacionalac iz Gane uz pomoć stative pogodio suprotan ugao - 2:2.

RADNIK BIJELJINA: Lakić, Markovina, Krajišnik, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čubrilo, Ćosić, Teodorović, Gogić, Gorzi. Trener: Duško Vranešević

SARAJEVO: Mušija, Gulijašvili, Mlinarić, Kjereme, Butić, Elezi, Beganović, Bralić, Ristovski, Mamas, Kuprešak. Trener: Mario Cvitanović

ŽELJEZNIČAR - POSUŠJE 1:0 (0:0)

Željo je zabilježio vrijednu pobjedu, šestu u sezoni, u trci za Borcem i Zrinjskim!

Gosti iz Posušja su bolje ušli u meč na "Grbavici" i u nekoliko navrata zaprijetili golu Željezničara, ali je golman Vedad Muftić pravovremeno reagovao.

U 14. minutu povrijedio se kapiten Želje Madžid Šošić zbog čega je napustio igru, a umjesto njega ušao je Dan Lagumdžija.

Najbolju šansu imao je Luka Posinković u 18. minutu kada je sjajno šutirao iz slobodnog udarca ali je opet Muftić još bolje odbranio i spasio sarajevski tim.

Matej Cvetanoski je u 36. minutu odlično prošao po lijevoj strani i šutirao u suprotan ugao, ali je golman Posušja još bolje reagovao.

Kada je Antonio Soldo bio praktično savladan u samom finišu prvog dijela, posušku ekipu spasila je stativa nakon što se lopta odbila od leđa Kolina Sedorfa.

Željo je na otvaranju drugog dijela odmah stigao do prednosti nakon sjajnog prodora Cvetanoskog!

Prošao je Sjeverni Makedonac kroz dvojicu igrača, a lopta se sretno odbila do Hamze Jaganjca, koji je s nekih sedam-osam metara poslao pod prečku - 1:0.

Jaganjac je mogao da riješi pitanje pobjednika poslije nekoliko minuta, ali ovog puta golman gostiju Antonio Soldo je bio na visini zadatka.

Odlično je branio Antonio Soldo - potom je sjajno skinuo "bombu" Žoaa Erika sa nekih 20-ak metara u 63. minutu.

Kasnije je Željo malo povukao "ručnu" i sačuvao minimalac.

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Karamarko, Jaganjac, Šošić, Cvetanoski, Žoao Erik, Boljević, Milošević, Sedorf. Trener: Admir Adžem

POSUŠJE: Soldo, Braun, Mikulić, Kreković, Raužan, Čuić, Begić, Hanuljak, Lasić, Posinković, Mulato. Trener: Dario Bašić









