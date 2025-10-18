logo
FK Sarajevo odalo počast Halidu Bešliću: Fudbaleri istrčali u majicama sa njegovim likom

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Sarajeva odali su počast legendarnom muzičaru Halidu Bešliću, istrčavši na teren u majicama sa njegovim likom.

sarajevo halid bešlić Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva danas gostuju ekipi Radnika u okviru 11. kola Premijer lige BiH, a utakmica je obilježena emotivnim gestom igrača bordo tima.

Naime, u znak sjećanja na nedavno preminulog legendarnog muzičara Halida Bešlića, čitav tim Sarajeva je na teren istrčao u majicama sa njegovim likom, odajući tako počast čovjeku koji je bio navijač ovog kluba.

Podsjetimo, FK Sarajevo je ranije uputio i zvaničan zahtjev da se zapadna tribina stadiona “Asim Ferhatović Hase” preimenuje u “Tribinu Halid Bešlić.

Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra u Sarajevu. Imao je 71 godinu, a posljednje dane proveo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

"Nisam nikada trenirao, ali sam mnogo volio sport. Volio sam, a i dan danas volim fudbal, košarku, rukomet. Uvijek sam igrao rekreativno", rekao je Halid Belšić u jednom ranijem intervjuu za "Mozzart Sport" i nabrojao je koga je najviše volio od sportista bivše Jugoslavije.

"Volio sam Safeta Sušića, Dragoslava Šekularca, Dragana Džajića i mnoge druge fudbalere. Od košarkaša sam bio oduševljen igrom Mirze Delibašića, Zorana Moke Slavnića, Dragana Kićanovića, a od rukometaša omiljeni igrač mi je bio Veselin Vujović".

U njegovom srcu posebno mjesto imala su dva kluba: "To su FK Sarajevo i KK Bosna".

Tagovi

fudbal FK Sarajevo Halid Bešlić Premijer liga BiH

