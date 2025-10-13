"Zapad 'Koševa' od danas nosi tvoje ime" Sarajevo ukazalo posebnu čast Halidu Bešliću

Fudbalski klub Sarajevo saopštio je u ponedjeljak da je odlučeno da se zapadna tribina stadiona "Asim Ferhatović-Hase" nazove po preminulom pjevaču Halidu Bešliću.

Danas će biti sahranjen Halid Bešlić na sarajevskim "Barama", a Fudbalski klub Sarajevo je saopštio da će po njemu nazvati zapadnu tribinu sarajevskog stadiona "Koševo".

Saopštenje bordo kluba prenosimo u cijelosti.

"Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču

U ime svih navijača Fudbalskog kluba Sarajevo, zaposlenika i igrača, te Upravnog odbora izražavamo ti duboku zahvalnost za sve što si dao našoj domovini, ovom gradu i našem klubu, ne samo kroz pjesmu, već kroz svoj život, karakter i ljubav koju si godinama dijelio sa svima nama.

Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas.

Hvala ti, Halide, što si bio naš. Ova tribina, ovaj klub i ovaj grad će te vječno pamtiti.

Nek’ ti je rahmet duši.

Sarajevo, srećo moja…

Tvoj klub, FK Sarajevo", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra u Sarajevu. Imao je 71 godinu, a posljednje dane proveo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije.

Sinoć su brojni građani Banjaluke u Parku oslobođenja oprostili od poznatog pjevača, a takvih okupljanja je bilo širom regiona.

Komemoracija Halidu Bešliću biće održana danas u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo, a svi koji ne uspiju ući u dvoranu moći će pratiti prenos ispred pozorišta. Tu će se posljednji put čuti njegove pjesme, poruke prijatelja, i sjećanja na čovjeka koji je svojim glasom spajao generacije.

Dženaza-namaz Halidu Bešliću klanjaće se danas, u 13.30 časova, u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop će biti obavljen u 15 časova na Gradskom groblju Bare.

Nakon dženaze, povorka sa vozilom u kojem će biti tijelo Halida Bešlića krenuće kroz Ferhadiju, zatim će se uključiti na glavnu ulicu kod Vječne vatre, a potom nastaviti prema groblju Bare.

Zbog smrti Halida Bešlića, Vlada Federacije BiH proglasila je ponedjeljak, 13. oktobar, Danom žalosti, a istu odluku donijela je i Vlada Brčko distrikta. Poseban gest solidarnosti pokazao je "Sarajevo taksi", koji je najavio besplatne vožnje za sve goste iz regiona koji dolaze na sahranu Halida Bešlića.

"Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Halid je bio naš brat, prijatelj, rođak. Besplatna vožnja je najmanje što možemo učiniti", poručili su taksisti.

Poslanica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić najavila je da će pokrenuti inicijativu da Ulica Koševo ponese ime Halida Bešlića, kako bi se njegov lik i djelo trajno sačuvali u gradu kojem je dao dušu.

Halidovo srce je pripadalo Sarajevu

"Nisam nikada trenirao, ali sam mnogo volio sport. Volio sam, a i dan danas volim fudbal, košarku, rukomet. Uvijek sam igrao rekreativno", rekao je Halid Belšić u jednom ranijem intervjuu za "Mozzart Sport" i nabrojao je koga je najviše volio od sportista bivše Jugoslavije.

"Volio sam Safeta Sušića, Dragoslava Šekularca, Dragana Džajića i mnoge druge fudbalere. Od košarkaša sam bio oduševljen igrom Mirze Delibašića, Zorana Moke Slavnića, Dragana Kićanovića, a od rukometaša omiljeni igrač mi je bio Veselin Vujović".

U njegovom srcu posebno mjesto imala su dva kluba: "To su FK Sarajevo i KK Bosna".

