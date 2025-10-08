logo
Zlatan u svlačionici odvrnuo legendarnu Halidovu pesmu: Svi su slušali Bešlićev hit u Americi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović je u svlačionici Los Anđeles Galaksija odvrnuo pjesmu Halida Bešlića "Vraćam se majci u Bosnu" i to je objavljeno na društvenim mrežama.

Zlatan Ibrahimović puštao Halida Bešlića u svlačionici LA Galaksija Izvor: Printscreen/X/BosnianNTball /ATA Images /Antonio Ahel

Zlatan Ibrahimović obožava muziku sa Balkana. Uživa u muzici sa ovih prostora i to nije tajna. Tako su se sada prisjetili navijači i jednog zanimljivog detalja iz prošlosti kada je slušao legendarnog Halida Bešlića. Bilo je to u svlačionici Los Anđeles Galaksija.

Švedski fudbaler je dio svoje karijere proveo baš u "gradu anđela" i tamo im je puštao balkansku muziku. Jednom prilikom je odvrnuo čuvenu Halidovu pjesmu "Vraćam se majci u Bosnu" i to je pustio tako da svi mogu da čuju. Taj njegov potez brzo je završio na društvenim mrežama.

Legendarni Bešlić je preminuo u utorak poslije borbe sa teškom bolešću i od njega se opraštaju mnogi. Ne mogu da vjeruju da je jedan od najvoljenijih pevača otišao u vječnost.

