Zlatan u svlačionici odvrnuo legendarnu Halidovu pesmu: Svi su slušali Bešlićev hit u Americi

Zlatan Ibrahimović je u svlačionici Los Anđeles Galaksija odvrnuo pjesmu Halida Bešlića "Vraćam se majci u Bosnu" i to je objavljeno na društvenim mrežama.

Izvor: Printscreen/X/BosnianNTball /ATA Images /Antonio Ahel

Zlatan Ibrahimović obožava muziku sa Balkana. Uživa u muzici sa ovih prostora i to nije tajna. Tako su se sada prisjetili navijači i jednog zanimljivog detalja iz prošlosti kada je slušao legendarnog Halida Bešlića. Bilo je to u svlačionici Los Anđeles Galaksija.

Švedski fudbaler je dio svoje karijere proveo baš u "gradu anđela" i tamo im je puštao balkansku muziku. Jednom prilikom je odvrnuo čuvenu Halidovu pjesmu "Vraćam se majci u Bosnu" i to je pustio tako da svi mogu da čuju. Taj njegov potez brzo je završio na društvenim mrežama.

Throwback to Zlatan Ibrahimovic listening to the late Halid Beslic in the LA Galaxy locker room and the song “I’m returning to my Mother in Bosnia” or “Vracam se Majci u Bosnu”.pic.twitter.com/lhChQa1jnu — Bosnian Football (@BosniaNTBall)October 8, 2025

Legendarni Bešlić je preminuo u utorak poslije borbe sa teškom bolešću i od njega se opraštaju mnogi. Ne mogu da vjeruju da je jedan od najvoljenijih pevača otišao u vječnost.