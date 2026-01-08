Milan Rodić se vraća u Superligu Srbije

Najtrofejniji fudbaler u istoriji Crvene zvezde Milan Rodić vratiće se u srpski fudbal tokom zimske pauze.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler OFK Begorada, dugogodišnji lijevi bek Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Srbije Milan Rodić (34) vraća se u Superligu Srbije! Nakon samo jedne polusezone u Švajcarskoj, iskusni defanzivac zatražio je raskid ugovora sa Cirihom, zbog želje da u proljećnom dijelu sezone igra u srpskom fudbalu.

Švajcarski klub mu je izašao u susret i zbog toga se oglasio saopštenjem. Kako navode, ugovor je raskinut sporazumno, a srpskom fudbaleru žele sve najbolje u nastavku sportske karijere i u privatnom životu. Cirih se Rodiću zahvalio na saradnji koja nije dugo trajala, a tokom koje je lijevi bek odigrao tek 10 utakmica za švajcarski tim.

Nema sumnjed a bi brojni srpski klubovi želeli da vide Milana Rodića u svojim redovima tokom proljećnog dijela Superlige Srbije, ali nije teško zaključiti koji klubovi su favoriti za njegov potpis. Kada je napuštao Crvenu zvezdu u ljeto 2025. godine pričalo se da bi karijeru mogao da nastavi u Železničaru iz Pančeva ili OFK Beogradu - klubu u kojem je ponikao.

̈



Der 34-jährige serbische Verteidiger Milan Rodic kam im Sommer 2025 zum FCZ und absolvierte zehn Pflichtspiele. Vor einigen Wochen äusserte Rodic den Wunsch, in seine Heimat zurückkehren zu wollen.…pic.twitter.com/GZWrlDLg8g — FC Zürich (@fc_zuerich)January 8, 2026

Rodić je svojevremeno bio i prvotimac "romantičara", prije nego što je napravio zavidnu karijeru u ruskom fudbalu gdje je igrao za Zenit iz Sankt Peterburga, Volgu iz Nižnjeg Novgoroda i Krila Sovjetov iz Samare. Vratio se u srpski fudbal u ljeto 2017. godine i tokom mandata Vladana Milojevića, Dejana Stankovića, Miloša Milojevića, Baraka Bahara i ponovo Vladana Milojevića bio dio svih najvećih uspjeha Zvezde na međunarodnoj sceni u ovom milenijumu.

Kao fudbaler Crvene zvezde Milan Rodić je osvojio osam šampionskih titula, pet trofeja u Kupu Srbije, a igrao je grupnu fazu Lige šampiona i Lige Evrope, kao i evropsko proljeće u drugom po snazi takmičenju pod okriljem UEFA. Kao reprezentativac Srbije Milan Rodić je odigrao sedam utakmica.

Bonus video:

Pogledajte 00:25 Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)