Najtrofejniji igrač u istoriji Zvezde ima novi tim!

Milan Rodić stiže u Cirih, koji će uskoro napustiti lijevi bek Nemanja Tošić i nastaviti karijeru u Partizanu.

Najtrofejniji fudbaler u istoriji FK Crvena zvezda Milan Rodić (34) nastaviće karijeru u Švajcarskoj, gdje će pojačati Cirih, objavio je portal "Meridian sport". Dugogodišnji lijevi bek crveno-bijelih napustio je ovog ljeta "Marakanu" kao slobodan igrač, pa će u novi tim stići bez obeštećenja.

Cirih je prošle sezone bio sedmoplasirani na tabeli, nije se kvalifikovao za Evropu, a Rodića će u klubu dočekati holandski trener Mičel van der Gag, koji je preuzeo ekipu krajem maja.

Član Ciriha je i srpski internacionalac Nemanja Tošić, bivši lijevi bek Čukaričkog, za koga se očekuje da uskoro pojača Partizan. Tošić je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Deportivo La Korunji, a ugovorom je vezan za Cirih do 2027. On je prošle godine povremeno ulazio u igru kao rezervista Ciriha do odlaska u Španiju na zimu, dok je prva opcija na poziciji lijevog beka bio Švajcarac Džunior Lig (20).

Sa velikim kvalitetom i iskustvom stečenim u čak 294 odigrane utakmice za Zvezdu, od čega čak 75 u Evropi, Rodić će biti više nego vrijedno pojačanje za Švajcarce.

