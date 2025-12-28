"Ko ne želi Nemanju Radonjića?": Predsjednik Vojvodine otkrio šta je pokrenulo buru u srpskom fudbalu

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić u fokusu je srpske fudbalske javnosti u posljednje vrijeme.

Predsjednik FK VojvodinaDragoljub Zbiljić osvrnuo se na spekulacije da su novosadski crveno-bijeli zainteresovani za fudbalera Crvene zvezde Nemanju Radonjića. Ne krije da je brzonogi ofanzivac želja svakog ko se razumije u fudal, ali to trenutno nije realnost.

Prvi čovjek Vojvodine otkrio je šta je pokrenulo priče o navodnom transferu.

"Nije realna priča oko Nemanje Radonjića. To je izašlo iz jednog intervjua, koji treba se pojavi, da kažem, danas, sutra, prekosutra, gdje je bilo blic pitanje, neko koga želite iz naše lige, ja sam rekao Nemanja Radonjić. To je više bilo u nekoj šali, onda je neko prenio, odjednom se to pojavilo, pa me pitaju "da li ste zainteresovani". Pa naravno da sam zainteresovan, pa Nemanja Radonjić, ali nije, nije realna priča. Naravno, stoji poziv.", rekao je Zbiljić u intervjuu za "Telegraf".

Dragoljub Zbiljić

Koliko cijeni igračke kvalitete Radonjića govori i to što smatra da je Radonjić zaslužio mjesto u reprezentaciji, iako možda ne bilježi partije kakve su se od njega očekivale na Marakani.

"Mislim da Nemanja Radonjić ima čvrstu poziciju u Crvenoj zvezdi, i želim njemu da se vrati u reprezentaciju, jer ja mislim da je njemu mesto u reprezentaciji, svi se sjećamo gola Mitrovića, ali zaboravljamo kako je ta akcija počela. Ja ne zaboravljam. Kada gledam utakmicu ja pratim sve, gledam kad ulaze na stadion igrači, gledam im govor tijela, pogotovo onima koji ulaze sa klupe. Da sam ja trener, pola bih ih vratio nazad. Mi moramo retorički, govorom tijela da znamo šta hoćemo, da pokažemo energiju", rekao je Zbiljić.