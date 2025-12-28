logo
Koliko još Jokiću fali do apsolutnog rekorda NBA? Već ove sezone može da postane besmrtan

Koliko još Jokiću fali do apsolutnog rekorda NBA? Već ove sezone može da postane besmrtan

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić nastavlja da pomjera granice u najjačoj ligi svijeta.

Jokić nba rekordi tripl dabl Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nalazi se blizu obaranja nestvarnog rekorda. U porazu Denvera protiv Orlanda zabilježio je 16. tripl-dabl u sezoni, pošto je postigao 34 poena, 21 skok i 12 asistencija. Već u narednoj utakmici imaće šansu da stigne legendarnog Oskara Robertsona (181) na vječnoj listi tripl-dablova. Ipak, njegov nekadašnji saigrač Rasel Vestrbruk je i dalje nedodirljiv na prvoj poziciji sa 207.

Koliko je Jokiću potrebno vremena da stigne Vestbruka?

Srpski as je nastavio da pomjera granice u najjačoj košarkaškoj ligi i nedjeljama je prvi favorit za osvajanje četvrtog MVP priznanja u karijeri. On prosječno bilježi tripl-dabl po utakmici - 29,9 poena, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju, što je daleko bolje od njegovih konkurenata. Jokić je prošle sezone sakupio 34 tripl-dabla, dok je ove stigao skoro do polovine tog učinka. Utisak je da bi mogao da nadmaši prošlu sezonu, ali biće mu potrebna podrška saigrača. Vidjećemo koliko je realno da prestigne Rasela Vestbruka ove sezone, ali sljedeće će to već biti izvesno. Nekadašnji MVP i dugogodišnji Ol-star igrač mu trenutno bježi za 27 tripl-dablova, ali potjera se nastavlja.

Ko ima najveći broj tripl-dablova u sezoni?

Upravo je Rasel Vestbruk rekorder i u ovoj kategoriji, pošto je u sezoni 2016/17 upisao neverovatnih 42 tripl-dabla. Nikola Jokić je prošle sezone imao 34 i to mu je donijelo drugu poziciji na ovoj listi. Jokić je u neslavnom porazu od Orlanda ispisao istorijske stranice u još jednom segmentu. Postao je prvi ko je na tri utakmice zabilježio više od 110 poena, više od 40 skokova i više od 40 asistencija.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

