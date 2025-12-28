"Ne znam šta me pitaš": Jokić svjestan da ga je opet upropastio Marej, evo kako je reagovao

Pogledajte reakciju Nikole Jokića na pitanje o planu Denvera za posljednji napad koji je upropastio Džamal Marej.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/Screenshot

Denver je izgubio od Orlanda (127:126) u uzbudljivoj penal-završnici, kada su sudije svirale apsolutno sve. Međutim, umjesto da Denver iskoristi to - Džamal Marej je odlučio da se "junači" i preuzeo je odgovornost u posljednjem napadu, čini se čak i na veliko iznenađenje Nikole Jokića.

Loše je izveo aut, potom je umalo izgubio loptu i odlučio se na loš šut - koji je promašio - čime je upropastio istorijsku Jokićevu partiju. Čini se da je toga bio svjestan i sam Somborac kome se nije pričalo na ovu temu poslije utakmice.

Pogledajte 00:37 Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

U pokušaju novinara da od Jokića "izvuče" šta je bio plan u posljednjem napadu, moglo se između redova pročitati da Marej nije odabrao najbolje rješenje. Naravno, nije Jokić nijednog trenutka htio da prebaci krivicu na Kanađanina, ali djeluje da smatra da je moglo sve i bolje da se završi po Denver.

N : "Da li je plan možda bio da izvučete faul, jer su svirali dosta faulova?"

: "Da li je plan možda bio da izvučete faul, jer su svirali dosta faulova?" J : "Šta me pitaš?"

: "Šta me pitaš?" N : "Kakav je plan bio u posljednjem napadu, jeste hteli da šutirate za dva poena ili da izvučete faul?"

: "Kakav je plan bio u posljednjem napadu, jeste hteli da šutirate za dva poena ili da izvučete faul?" J: "Hm... Aaaaa... Plan je bio da ubacimo loptu na određenom dijelu terena i u 90 odsto situacija to ne upali. Zato se prelazi na plan B, a to je da se ubaci lopta i da bude bilo kakav otvorena pozicija - bilo da je polaganje ili šut".

Pogledajte i posljednju akciju Denvera na ovom meču koja jasno govori da Marej nije stvorio otvorenu poziciju i time je sigurno iznevjerio plan koji je bio prethodno zacrtan na tajm-autu.

Pogledajte 00:42 Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Na ovaj način Denver je opet izgubio dobijenu utakmicu jer je vodio i 17 razlike u Orlandu.

Šta je Jokić rekao o utakmici?

Nikola Jokić je inače zabilježio svoj 16. tripl-dabl u sezoni sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija, dok je njemu to naravno manje važno, računa samo pobjede.

"Teško je jer smo odigrali dva potpuno drugačija poluvremena. Nismo igrali odbranu u drugom dijelu, samo su ubacivali loptu, na kraju smo imali šansu, ali nismo pogodili. Imali smo prilike, ali su dobili meč. Napadali su nas u reketu i prolazili pored nas, bili su jači, nije to bila naša najbolja partija. Mislim da smo odigrali dobro u prvom dijelu, ali su oni bili agresivniji i bili su snalažljiviji, odbijali su nas, tako da svaka čast kako su dobri bili u odbrani", rekao je Jokić i dodao da je njegova ekipa morala da bude bolja u tranziciji i poagađa lakše šuteve.

Nikola Jokić protiv Orlanda Izvor: YouTube/Denver Nuggets

