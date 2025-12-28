logo
"Daj meni Jokiću, ja ću": Poslije ovih riječi Džamal Marej upropastio Denver

"Daj meni Jokiću, ja ću": Poslije ovih riječi Džamal Marej upropastio Denver

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Odluka da posljednji napad na utakmici završava Džamal Marej - bila je njegova. Nikola Jokić se nije pobunio i opet je pustio da ga njegov saigrač upropasti, umjesto da sam odlučuje.

Džamal Marej promašaj protiv Orlanda Izvor: Arena Sport /Printscreen

Džamal Marej prišao je Nikoli Jokiću poslije tajm-auta Dejvida Adelmana na 6,9 sekundi do kraja utakmice Denvera i Orlanda. Tražio je od Jokića da mu prepusti posljednji šut na utakmici, htio je Džamal Marej da donese pobjedu Denveru, ali uradio je apsolutno sve loše i kumovao je porazu.

Marej je prvo katastrofalno izveo aut i umalo natjerao Jokića na izgubljenu loptu preko pola, ali snašao se Srbin i vratio mu loptu u ruke. Potom je Blek umalo ukrao loptu Mareju iz ruku, čime mu je sigurno ukrao dvije sekunde, a zatim je Marej odlučio ipak da sam završava posljednju akciju iz sajd-stepa - i promašio je. Imao je i bolja rješenja, ali je bio sebičan i tako je Denver koštao pobjede na teškom gostovanju. Pogledajte i sami kako:

Pogledajte

00:42
Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Znamo da je Marej u prošlosti imao i te kako važnih i pogođenih šuteva u Denveru, ali ovoga puta je isforsirao, pošto nije igrao tako sjajnu utakmicu i možda je bolje rješenje bilo da je lopta sada išla Jokiću u ruke.

Ipak je Jokić prethodne noći opet ispisao istoriju NBA lige sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija, dok je Marej imao 24 poena, igrao je prosečnu utakmicu za svoje standarde. Zbog toga je i bio ljut na sebe jer je Orlando na kraju slavio 127:126, pa je zato i Kanađanin brže-bolje odjurio u svlačionicu poslije promašaja.

Denver je i na ovoj utakmici imao veliku prednost, čak 17 poena "plusa" u odnosu na Orlando, ali kao i protiv Minesote lako je potonuo i dozvolio preokret.

Nikola Jokić protiv Orlanda
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

NBA rezultati 28. decembar:

  • Nju Orleans - Finiks 114:123
  • Orlando - Denver 127:126
  • Atlanta - Njujork 125:128
  • Čikago - Milvoki 103:112
  • Hjuston - Klivlend 117:100
  • Majami - Indijana 142:116
  • Minesota - Bruklin 107:123
  • San Antonio - Juta 114:127

