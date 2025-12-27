Ima 20 godina i već je prestigao Luku Dončića: On je novo čudo u NBA ligi

Kon Knepel postao je igrač koji je dao 100 trojki na samo 29 odigranih utakmica i po tome je prestigao i Luku Dončića

Kon Knepel (20) odabran je kao četvrti pik na ovogodišnjem NBA draftu i izabrao ga je Šarlot. Ideja franšize bila je da ga postepeno ubacuje u igru i da mu polako podiže minutažu, ali se onda povrijedio Brendon Miler i situacija se promijenila. Dobio je mnogo veću minutažu i to je opravdao, ispisao je istoriju najjače košarkaške lige na svijetu.

Postao je igrač koji je najbrže došao do 100 postignutih trojki. Za to mu je bilo dovoljno ukupno 29 utakmica. Prestigao je i Luku Dončića koji je do 100 trojki došao za 42 utakmice. Toliko je bilo potrebno i Kiganu Mareju, dok je Lauri Markanen došao do "stotke" za 41 meč. Knepel je sve njih nadmašio.

Momak koji je rođen 3. avgusta 2005. godine ove sezone igra odlično, ima prosjek od 19,3 poena, 5,1 skok i 3,5 asistencija po utakmici. Ima i sjajne procente u šutu za tri poena (42,8 odsto) i pokazuje da je na putu da postane važan igrač u najjačoj ligi na svijetu.

Ko je Kon Knepel?

Knepel je rođen u Milvokiju i tamo je završio srednju školu. Može da pokriva pozicije i beka i niskog krila. Otišao je na koledž na čuveni univerzitet "Djuk" i tamo je bilježio fenomenalne partije zbog kojih su ga primijetili mnogi NBA timovi.

Šarlot ga je odabrao kao četvrtog pika, ispred njega bili su samo Kuper Fleg (Dalas), Dilan Haper (San Antonio) i Vi Džej Edžkomb (Bahami). Dolazi iz košarkaške porodice, njegov otac Kon je najbolji strijelac u istoriji koledža "Viskonsin Luteran", a njegovi stričevi Klej i Kol su igrali basket. Njegova majka Čari je Nordgard je igrala košarku u "Viskonsin Grin beju" i bila je najbolji strijelac u svojoj srednjoj školi. Takođe, njegov ujak Džef Nordgard je igrao u NBA ligi za Milvoki, a dosta dugo je bio u Evropi i nosio je dres Olimpijakosa i nekoliko drugih timova (Šalon, Anvil, Polonija, Roseto, Trefl, Kožalin).

S obzirom na porijeklo i na sve, možda i ne čudi što je Kon Knepel toliko dobar u NBA ligi. Najstariji je od petorice braće, tu su još Keger, Kinston, Keš i Kid. Možda mu se još neko od njih pridruži...

