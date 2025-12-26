logo
"Mi smo užasna košarkaška ekipa": Trener izribao sve iz Lejkersa, čak i Dončić pognuo glavu

"Mi smo užasna košarkaška ekipa": Trener izribao sve iz Lejkersa, čak i Dončić pognuo glavu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Džej Džej Redik je jako ljut na košarkaše L.A. Lejkersa kako su odigrali protiv Hjustona, tako da je sve izribao uključujući i Luku Dončića.

Džej Džej Redik i Luka Dončić o Lejkersima Izvor: YouTube/ESPN/Lakers Nation/Screenshot

Lejkersi su prethodne noći doživjeli težak poraz od Hjustona (119:96) i uz to ostali bez Ostina Rivsa koji se povrijedio, a zbog prikazane partije trener Džej Džej Redik je kao nikada do sada "naribao" svoje igrače.

"Mi smo užasna košarkaška ekipa i večeras smo to bili. Ne marimo dovoljno da bismo bili profesionalci, trenutno nemamo to u sebi. Na treningu u subotu rekao sam momcima da će biti neprijatno. Sastanak će biti neprijatan. Neću da odradim još 53 utakmice ovako", rekao je trener Lejkersa nezadovoljan zbog toga što je ekipa izgubila treću zaredom, a četvrtu u posljednjih šest utakmica.


"Ne marimo dovoljno. I to je dio koji me jako muči oko svega.Ne marimo dovoljno da bismo radili stvari koje su neophodne i ne marimo dovoljno da bismo bili profesionalci. Imali smo to, imali smo nekada. Uvijek to govorim kada pričam o kulturi, uvijek kažem da dobra ekipa, kao funkcionalan organizam, može da se promijeni u trenutku. Mi to trenutno nemamo", kukao je Redik poslije svega.

Upitan je potom bio i Luka Dončić da li je problem u trudu, posijle čega je pognuo glavu:

"Ne znam, nešto treba da promijenimo. Upropastili smo posljednje tri utakmice. Loš je osjećaj, moramo da shvatimo o čemu se radi, moramo svi da pričamo o tome".


Prethodne noći Luka Dončić je ubacio 25 poena, uz sedam asistencija i pet skokova, dok ga je pratio tek Lebron Džejms sa 18 poena. Zbog povrede Ostina Rivsa, koji je opet bio treći igrač Lejkersa sa 12 poena, ostali nisu dovoljno "odskočili" - Vanderbilt je ubacio 11 poena, a Ejton 10.

Pognute glave obratio se medijima i preuzeo odgovornost: "Svi moraju da budu bolji, počevši od mene".



