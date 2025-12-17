logo
Stigao Deda Mraz u Lejkerse: Luka Dončić častio saigrače, potrošio 340.000 dolara na poklone

Stigao Deda Mraz u Lejkerse: Luka Dončić častio saigrače, potrošio 340.000 dolara na poklone

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Slovenac Luka Dončić iznenadio je celokupan tim Lejkersa, malo je reći da su bili oduševljeni.

luka doncic kupio elektricne bicikle svima u lejkersima Izvor: NBAbzy/X/Printscreen

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić iznenadio je kompletan tim sjajnim poklonom za novogodišnje i božićne praznike. On je svakom od saigrača i članova stručnog štaba kupio električni bicikl i potrošio ogromnu sumu novca. Upitanju je luksuzni električni bicikl, a Luka ih je kupio 103 komada.

Navodno je na to potrošio preko 340.000 dolara, što je otkrio trener Lejkersa Džej-Džej Redik.

"Donio je poklone svima u timu, mislim da je bilo ukupno 103. To je veoma, veoma luksuzan električni bicikl. Baš sam uzbuđen što ću ga voziti do plaže, radujem se tome. Veoma lijep gest od njega. Svi momci su zaista, zaista uživali", rekao je trener Lejkersa.

Na osnovu trenutnih maloprodajnih cijena, Lukino božićno iznenađenje koštalo je oko 340.000 dolara.

Igrači su dobili model Pedal All-Wheel Drive S, po cijeni od 3.350 dolara tokom praznične rasprodaje, dok je osoblje dobilo H/T model, po cijeni od 2.250 dolara.

All-Wheel Drive S je napravljen za performanse, sa dva motora, dometom od 72 do 129 km i maksimalnom brzinom do 58 km/h u sportskom režimu. Koliko su svi bili oduševljeni govore snimci, pošto su mnogi odmah isprobali svoja nova vozila.

Nije prvi put da Luka iznenadi svoje saigrače, a poznato je da je čest u humanitarnim akcijama. U Los Anđelesu su mu posebno zahvalni jer je donirao donirao je 500.000 dolara za pomoć ugroženima šumskim požarima.

(MONDO)

