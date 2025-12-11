logo
Šok poraz za Luku Dončića: Ostao bez prvog trofeja s Lejkersima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Luka Dončić i njegovi Lejkersi neće se boriti za trofej u NBA kupu.

San Antonio Spursi pobijedili LA Lejkerse u NBA kupu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Novi učesnici polufinala NBA Kupa su San Antonio Spursi i Oklahoma Siti Tanderi koji su prethodne noći ostvarili relativno lake pobjede nad svojim rivalima. Oklahoma je nastavila svoj nevjerovatni pobjednički niz i bila je bolja od Finiksa (138:89), dok su Spursi "tukli" Lejkerse 132:119.

Na taj način Luka Dončić ostao je bez svog prvog trofeja sa Lejkersima, s kojima prvi put i igra NBA kup, a znamo da je ova ekipa i prvi osvajač ovog novog takmičenja.


Dončić je i prethodne noći bio glavni igrač svoje ekipe i postigao je 35 poena (11/24 iz igre) uz još osam asistencija i pet skokova, a najbliži njemu bio je Markus Smart sa klupe - koji je dao 26 poena (osam trojki). Lebron Džejms je imao 19 poena, 15 skokova i osam asistencija, a Ostin Rivs dodao je još 15 poena, osam skokova i sedam asistencija.


Što se tiče pobjedničkog tima, Stefon Kesl je bio "prva violina" sa 30 poena, 10 skokova i šest asistencija, a pobjeda je utoliko veća kad znamo da nije igrao Viktor Vembanjama.

U polufinalu NBA Kupa tako sad sa jedne strane imamo Orlando i Njujork, dok su sa druge Oklahoma i San Antonio.

