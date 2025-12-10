logo
Nikola Jokić svake godine gubi milione: Svjesno je to uradio, ne odriče se ideala

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić riješio je da gradi svoj imidž na potpuno drugačiji način.

Nikola Jokić gubi milione jer nema društvene mreže Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji centar na planeti Nikola Jokić deseri je najplaćeniji košarkaš u NBA ligi sa 63,2 miliona dolara. Od toga na terenu zarađuje 55,2 miliona, dok van terena godišnje prihoduje samo osam miliona. Zašto samo? Zato što ostale zvijezde zarađuju mnogo više.

Glavni razlog tome je što Jokić nema društvene mreže i zbog toga gubi ogroman novac na godišnjem nivou. Poznati magazin "Forbes" je koristio AI alate i izračunao da Srbin ostaje bez cifre između šest i deset miliona dolara godišnje. Njegov anoniman status na internetu naravno utiče na ostale reklamne aktivnosti, manje je atraktivan sponzorima, slabije ide prodaja dresova globalno...

Nekoliko objava Nikole Jokića dok je još bio klinac postale su viralne na društvenim mrežama kada je postao slavan poput one: "Oće neko na basket?". Takođe, postojao je Instagram nalog koji je bio verifikovan, ali nije aktivan već nekoliko godina. Povremeno njegova supruga objavi fotografije na kojima dijeli dio porodične atmosfere, ali uglavnom na njima nema Nikole.

Koliko zarađuju ostali košarkaši?

Stef Kari je neprikosnoven sa 159,6 miliona dolara, od čega 100 miliona dolara zarađuje samo van terena. Lebron Džejms je drugi najplaćeniji sa 137,6 miliona dolara, van terena takođe zarađuje ogromnu sumu od 85 miliona. Primjera radi njegov najveći konkurent za MVP nagradu Šej Gildžus-Aleksander na promotivnim aktivnostima zarađuje 25 miliona, što je u odnosu na Jokićevih osam poprilična razlika.

Novi ugovor i sponzori

Nikola Jokić će sljedećeg ljeta imati šansu da potpiše istorijsko produženje ugovora se Denverom. U pitanju je četvorogodišnji ugovor vredan 293 miliona dolara. 

Van terena, Jokić sarađuje sa kompanijama kao što su kineski proizvođač sportske obuće 361 Degrees, jedna kladionica i prodavac sportskih suvenira USA Sports Marketing.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

