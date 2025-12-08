"Jokić je po tome najbolji na svijetu": Kakve riječi rivala pred kamerama, da svi čuju

Brendon Miler objasnio je svima zašto je Nikola Jokić unikatan i po čemu se posebno ističe u NBA ligi. Jasno je da malo ko može da mu parira...

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i niko mu ništa ne može. U pobjedi Denvera protiv Šarlota (115:106) je bio nadomak novog tripl-dabla (28, 11as, 9sk). Radio je sve što je bilo potrebno za pobjedu, a njegovi potezi oduševili su i igrače protivničkog tima. Brendon Miler je pričao o njemu u superlativima.

"Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svijetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to riješimo, biće sve kako treba", rekao je Miler koji je bio drugi najbolji strijelac u Hornetsima na ovom meču (17, 5sk, 5as).

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić blista u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Ove sezone ima tripl-dabl prosjek - 29,2 poena, 12,3 skokova i 11 asistencija po utakmici. Denver je trenutno drugi na Zapadu sa skorom 17-6 i ono na čemu mora da radi jesu mečevi kod kuće.

Nagetsi u gostima imaju skor 11-2, dok pred svojim navijačima u Koloradu imaju mnogo više problema da dođu do trijumfa, imaju skor 6-4 kod kuće.