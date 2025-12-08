logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokić je po tome najbolji na svijetu": Kakve riječi rivala pred kamerama, da svi čuju

"Jokić je po tome najbolji na svijetu": Kakve riječi rivala pred kamerama, da svi čuju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Brendon Miler objasnio je svima zašto je Nikola Jokić unikatan i po čemu se posebno ističe u NBA ligi. Jasno je da malo ko može da mu parira...

Brendon Miler hvali Nikolu Jokića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i niko mu ništa ne može. U pobjedi Denvera protiv Šarlota (115:106) je bio nadomak novog tripl-dabla (28, 11as, 9sk). Radio je sve što je bilo potrebno za pobjedu, a njegovi potezi oduševili su i igrače protivničkog tima. Brendon Miler je pričao o njemu u superlativima.

"Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svijetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to riješimo, biće sve kako treba", rekao je Miler koji je bio drugi najbolji strijelac u Hornetsima na ovom meču (17, 5sk, 5as).

Jokić blista u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Ove sezone ima tripl-dabl prosjek - 29,2 poena, 12,3 skokova i 11 asistencija po utakmici. Denver je trenutno drugi na Zapadu sa skorom 17-6 i ono na čemu mora da radi jesu mečevi kod kuće.

Nagetsi u gostima imaju skor 11-2, dok pred svojim navijačima u Koloradu imaju mnogo više problema da dođu do trijumfa, imaju skor 6-4 kod kuće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC