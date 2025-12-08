logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Dončić postao otac, pa proslavio tripl-dablom za pobjedu Lejkersa (VIDEO)

Luka Dončić postao otac, pa proslavio tripl-dablom za pobjedu Lejkersa (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić nastavlja da bilježi sulude brojke ove sezone i ponovo je imao tripl-dabl u pobjedi Lejkersa, prvoj od kada je dobio još jednu kćerkicu.

luka doncic oborio rekord nikole jokica Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu za svoje L.A. Lejkerse i vodio ih je do pobjede protiv Filadelfije u gostima (112:108). Dončić je ovo uradio čim je doletio iz Slovenije, gdje je prisustvovao rođenju kćerke Olivije, što je još nevjerovatnije da je odmah bio u ritmu za tripl-dabl.

Dončić je upisao 31 poen, 15 skokova i 11 asistencija, uz doduše loše procente šuta iz igre (9/24, odnosno 37,5 odsto). Imao je i 11 pogodaka sa "penala", dok je izgubio i pet lopti, ali je utisak da Lejkersi bez njega ne bi mogli da pobijede.

Luka Dončić imao tripl-dabl protiv Filadelfije.
Izvor: Youtube/NBA

Važan doprinos dao je i Lebron Džejms koji je dao 29 poena, od čega 11 zaredom u posljednoj četvrtini, što je njegova najbolja partija od kada se oporavio od povrede. Takođe, Rui Hačimura je dodao 17, Ejton bez promašaja 14, a nešto slabije izdanje imao je Ostin Rivs (11 poena) koji ništa nije mogao da pogodi (3/16).


Interesantno je da je ovo noć kada je Luka Dončić oborio rekord Nikole Jokića, svog odličnog prijatelja. Sada na zvaničnoj listi ima više tripl-dablova sa 30 poena od njega. Samo je Oskar Robertson ispred.


"Ovo je najbolji osjećaj na svijetu. Naravno, dvije djevojčice, ima da mi naprave pakao od života tu nema spora. Biću im obezbjeđenje kada odem u penziju. Šalim se naravno, to je najbolja stvar na svijetu. Blagosloven sam da se to desilo", rekao je Luka Dončić koji sa Anom-Marijom Goltes ima već dvogodišnju djevojčicu Gabrijelu.

NBA rezultati 8. decembar:

  • Njujork - Orlando 106:100
  • Toronto - Boston 113:121
  • Šarlot - Denver 106:115
  • Memfis - Portland 119:96
  • Čikago - Golden Stejt 91:123
  • Filadelfija - L.A. Lejkers 108:112
  • Juta - Oklahoma 101:131

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:53
Luka Dončić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers NBA liga Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC