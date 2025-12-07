"Veza sa njim bila mi je najveća greška": Malik Bizli ljubio 22 godine stariju Pipenovu bivšu

Malik Bizli je bio glavna tema medija dok je trajala njegova veza sa Larsom Pipen, 22 godine starijom ženom koja je svojevremeno rodila četvoro djece legendarnom NBA košarkašu Skotiju Pipenu.

Američki košarkaš Malik Bizli biće glavna tema evropske košarke u narednim danima, a ukoliko se ispostavi tačnim da karijeru nastavlja na ovoj strani svijeta zainteresovanost će potrajati i mnogo duže. Jednostavno, ljubitelji košarke u Evropi još nisu u dovoljnoj mjeri svjesni koliki haos Bizli "vuče" za sobom iz SAD, pošto je tamo bio na udaru NBA lige zbog klađenja, u avanturi sa Larsom Pipen - majkom svog saigrača, na ulici zbog velikih dugova i u zatvoru zbog potezanja pištolja. Ne baš tim redom, ali nije ni previše bitno.

Malik Bizli je nekadašnji saigrač Nikole Jokića u dresu Denver Nagetsa i 19. pik sa drafta 2016. godine, ali se o njemu mnogo više pričalo zbog stvari koje je radio van terena. Prvi put je hapšen 2020. godine, nekoliko mjeseci nakon što je napustio Denver, a kasnije je u zatvoru proveo 78 dana jer je nišanio ljude puškom prije nego što su mu stavljene lisice.

Ubjedljivo najviše pažnje privukla je njegova avantura sa Larsom Pipen i to dok je bio u srećnom braku sa Montanom Jao koja mu je rodila dvoje djece. Nisu potrajali dugo, istina, ali su privlačili mnogo pažnje iz dana u dan. Za Malika Bizlija nismo sigurni da se pokajao, ali djeluje da Larsa Pipen jeste.

"To je bila greška. To je bila greška. Ali imala sam kovid, znate? Moj mozak je imao koronu", rekla je Larsa Pipen (50) prijatelju Džejsonu Liju u emisiji i dodala: "Imala sam korona mozak! Samo sam imala kovid. Bila sam zaglavljena u kući, nisam nigdje išla, a on je bio tamo! Bio je, kao, zainteresovan za mene, znate? Kao, 'Pusti me da te vidim! Pusti me da dođem da te vidim. Pusti me da dođem da te vidim.' I pomislila sam, 'U redu, dođi da me vidiš!' Korona mozak".

Malik Bizli i Larsa Pipen fotografisani su kako se drže za ruke u šoping centru u Majamiju, u novembru 2020. godine. Montana Jao, sada već bivša supruga nekadašnjeg NBA košarkaša, ostala je šokirana kada je ugledala fotografije i ubrzo nakon toga podnijela je zahtjev za razvod. Larisa je tvrdila da je avanturu sa Malikom započela tek nakon što se razveo.

"Upravo tog dana sam ga upoznala. Znate to? Upravo tog dana", govorila je Larsa Pipen, kada je pokušava da objasni da slike iz tržnog centra ne mogu da govore o avanturi. Ipak, bilo je jasno da ni Larija ni Malik Bizli nemaju ništa protiv veze, uprkos ogromnoj razlici u godinama.

Kompletna priča dobila je još čudniji detalj kada je Malik Bizli postao saigrač sa sinom Larse Pipen i legendarnog NBA igrača Skotija Pipena. Malik Bizli je u jednom trenutku bio saigrač Skotija Pipena Džuniora u Los Anđeles Lejkersima, ali ni to nije uticalo na vezu, tvrdila je Larisa.

"Razgovarali su kada su bili u istom timu i bilo je u redu. Nije bilo kao da smo imali jako loš raskid ili tako nešto", rekla je Larsa i dodala: "Izvinite, ali sa kim bi trebalo da izlazim? Sa pejzažnim arhitektom? Kao, sa kim bi trebalo da izlazim?". Očigledno je da su njoj košarkaši slaba tačka, pošto je Skotiju Pipenu rodila četvoro djece, a nakon razvoda sa njim potražila je utjehu u ljubavi sa košarkašem Erikom Morlandom.

Navodno, još tokom brata sa Skotijem imala je avanturu sa Tristanom Tompsonom, da bi se nakon Malika Bizlija kratko zadržala u zagrljaju Markusa Džordana - Majklovog sina koji je i sam igrao košarku - i Džefa Kobija, ne pretjerano poznatog košarkaša koji je stigao samo do Razvojne lige.

Sa druge strane, karijera Malika Bizlija nije išla dobrim tokom ni na terenu ni van njega. Nakon Denvera je igrao za Minesotu, Jutu, Lejkerse, Milvoki i Detroit u kojem je bio fenomenalan, ali i vrlo problematičan. Bizli je već mjesecima bez tima i to nakon najbolje sezone u karijeri, a razlog za to optužbe da se kladio - čak i na sebe i na mečeve koje igra.