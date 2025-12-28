logo
Rodžer Federer sigurno nije GOAT: Đoković i Nadal mu ništa nisu ostavili

Rodžer Federer sigurno nije GOAT: Đoković i Nadal mu ništa nisu ostavili

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Statistika kaže da Rodžer Federer nikako ne može biti najbolji svih vremena.

Federer porazi u finalima Grend slemova Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Era "velike trojke" je odavno gotova, pošto su se Rodžer Federer i Rafael Nadal već odavno penzionisali. Jedini preostali član je Novak Đoković, ali svakodnevno isplivava nova statistika istorijskog rivalstva. Đoković je završio kao najtrofejniji, proveo je najviše nedjelja na čelu ATP liste, ima bolji međusobni skor protiv obojice, ali jedan podatak zvuči baš nevjerovatno.

Iako mnogi smatraju Federera za najboljeg ikada iako je po svim parametrima lošiji od Đokovića i Nadala, jedan detalj govori da je bio potpuno nemoćan na najvećim turnirima kada je dijelio teren sa njih dvojicom.

Tokom blistave i trofejne karijere švajcarski teniser je stigao do 31 grend slem finala, ali ni u jednom od njih nije uspio da pobijedi svjetskog broja jedan.

Svaki put je bio zaustavljen od strane Đokovića ili Nadala. Španac ga je pobijedio u finalima Australijan opena 2009. i Rolan Garosa 2011. godine dok je bio prvi na rang listi, dok je Srbin učinio isto na Vimbldonu 2015. i 2019. godine, kao i na US Openu 2015. godine.

Đoković mu "skida" još jedan rekord

Najbolji teniser u istoriji pojuriće 11. titulu na Australijan Openu, a čim kroči na teren ostvariće novo veliko dostignuće. Srpski as će u Melburnu upisati svoj 81. nastup na grend slem turnirima i time će izjednačiti rekord svih vremena sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom.

Takođe, ukoliko pobijedi u uvodnom meču na Australijan Openu 2026. to će biti njegova jubilarna 100. pobjeda na prestižnom turniru gdje dominira cijelu deceniju.

