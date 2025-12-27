logo
Đoković trenira sa teniserom za kojeg niste čuli: Kad završi sa njim ide po titule u Australiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković u Dubaiju obavlja pripreme za Australiju, gdje će napasti titule.

Novak Đoković trenira sa Bejbitom Žukajevim Izvor: Instagram/zhukayev/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za 2026. godinu, a posljednje dane u 2025. godini provodi u Dubaiju, gdje su trenutno odlični vremenski uslovi za privikavanje na ljeto u Australiji. Đoković naporno radi kako bi u narednoj godini pokušao da osvoji još jednu grend slem titulu i tako potvrdio svoj status najboljeg ikada, a ovih dana mu društvo pravi malo poznati teniser.

Kazahstanac Bejbit Žukajev (25) bio je sparing partner Novaka Đokovića u Dubaiju, što je jedna od rijetkih situacija u kojima je on mogao da sretne najboljeg svih vremena. Žukajev je trenutno tek 280. igrač na planeti i daleko je od najvećih svjetskih turnira, pa samim tim i od grend slemova koji su u ovoj fazi karijere Đokovićev prioritet.

"Hvala ti za treninge, Nole, najveći svih vremena. Spremamo se za sezonu 2026", napisao je Kazahstanac nakon treninga u Dubaiju. Vjerovatno je ovo bio i jedan od njegovih najboljih momenata u karijeri, s obzirom na to da do sada nije imao velike uspjehe.

Žukajev u karijeri ima samo jednu titulu na čelendžerima, a odigrao je tek desetak mečeva na ATP nivou. Na grend slemovima je debitovao na Vimbldonu 2025. godine, ali mu je to jedini meč koji je odigrao. Svojevremeno je bio 171. teniser planete, ali je od tada prošlo više od godinu i po dana, pa je pitanje da li će uspjeti da se vrati i nadmaši taj rezultat.

Sa druge strane, Novak Đoković će sezonu početi u Adelejdu i želi da osvajanjem tog turnira napravi najbolju moguću uvertiru za Australijan open. Zna se da je grend slem u Melburnu njegov omiljeni, a mnogi smatraju da upravo tu ima najveće šanse da osvoji još jedan trofej na nekom od četiri najveća turnira.

