Nadal: "Bilo mi je teže s Đokovićem, nego sa Federerom"

Iskrena izjava Rafaela Nadala koji kaže da je bilo mnogo teže da se pripremi za Đokovića nego za Federera.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Rafael Nadal više puta je rekao da je za njega najveći rival Rodžer Federer, međutim sada skida kapu Novaku Đokoviću i kaže da ni protiv koga mu nije bilo tako teško. U razgovoru za "AS", objasnio je kako iz njegovog ugla izgleda rivalstvo sa Federerom i Đokovićem protiv kojih je odigrao 40, odnosno 60 mečeva.

"Protiv Federera je sve bilo jasno. Pogotovo na početku...", rekao je Nadal i dodao:

"Pritiskao sam mu bekhend visokim loptama sve dok se ne bi zaglavio na toj strani, a onda bih iznenada promijenio na forhend. Bila je to mentalno naporna taktika, ali sam znao da ga je forsiranje bekhenda zamaralo. Nisam uvijek mnogo uživao u ovakvoj igri, međutim tad sam znao da je korisnija nego drugi načini", rekao je Nadal čiju je taktiku poslije svega objasnio i njegov trener Toni Nadal.

Nadal je inače protiv Federera imao skor 24:16, dok je s Đokovićem dijelio teren mnogo češće, pa je tu "potučen" na kraju 31:29. I to ne zaboravlja.

"Sa Đokovićem je bilo mnogo raznovrsnije. Na šljaci sam malo mijenjao igru u odnosu na brže podloge. Na betonu posljednjih godina, kada fizički više nisam bio tako jak, bilo mi je mnogo teže. Da bih imao šanse protiv njega, morao sam da budem fizički mnogo dobar, a ja to nisam bio. Morao sam da skraćujem poene, a dobiti poen u dva-tri udarca protiv njega nije lako. Pokušavao sam da serviram agresivnije, ali ni to nije funkcionisalo", iskreno je rekao Nadal.

Kako kaže Nadal, sasvim drugo je bilo van betona. Mada, nije da je skroz u pravu:

"Na šljaci sam uspijevao da nađem rješenja, i na travi sam imao neke opcije, mada sam izgubio ono polufinale Vimbldona 2018. Osjećao sam da imam veće šanse na ovim podlogama nego na betonu, pogotovo u mojim posljednjim godinama na turu", zaključio je Španac.

Podsjetimo, Nadal je u penziji od kraja 2024. godine, Federer se penzionisao još 2022, dok je Novak Đoković i dalje aktivan i sprema se da napadne 25. grend slem na Australijan openu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!