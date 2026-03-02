Oteo Pavlovića Srbiji, sad mu neće igrati? Julijan Nagelsman napravio pometnju u Njemačkoj

Selektor reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman ima potpuno drugačije planove za državni tim od navijača.

Julijan Nagelsman podigao je buru u njemačkoj javnosti pošto je najavio da će brojni poznati fudbaleri, koji imaju status i ugled u svojim klubovima, najvjerovatnije biti van startnih 11 u reprezentaciji na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Nagelsman je poznat kao trener koji ne "robuje imenima", da voli da izvodi "revolucije", tako da je odlučio da igrače bira samo na osnovu njihovog profila i da ih uklapa u ono što mu treba za "pancere".

Između ostalog, Nagelsman je najavio da Manuel Nojer neće biti startni golman Njemačke (to će biti Oliver Bauman), potom da će Džošua Kimih vjerovatno biti van startnih 11, dok je napravio pometnju i izjavom da će mečeve počinjati Leon Gorecka - iako je u pitanju igrač koji jedva da je u rotaciji u Bajernu.

Gorecka je odigrao zapravo 32 utakmice za Bajern u svim takmičenjima, ali je na terenu proveo manje od 1.500 minuta, ali će ipak imati prednost u odnosu na Aleksandra Pavlovića - igrača kog je Nagelsman molio da igra za Nemačku.

"Potreban nam je malo drugačiji profil za ofanzivniju ulogu, ali jedan od njih (Pavlović ili Nmeča, prim. aut.) ima ipak šanse da igra. Pavlović je nevjerovatno konstantan, gotovo uvijek igra na istom nivou. Nmeča ima više padova u formi, ali i neke zaista izuzetne momente. Ima impresivne fizičke karakteristike: brutalno je brz, visok, izuzetno agilan. Njegovoj igri još nedostaje konstanta - mora da izravna te oscilacije. Pavlović uvijek igra istu utakmicu. To zvuči negativno, ali je rečeno u veoma pozitivnom smislu", rekao je Julijan Nagelsman u intervjuu za "Kiker".

Leon Gorecka

Poslije ovih riječi istakao je da Njemačkoj nedostaje "borben zadnji vezni, posebno u vazduhu", tako da svi kandidati za mjesto "šestice" imaju neku manu.

"Gotovo da nemamo taj profil, nekoga ko zaista može da dobija vazdušne duele i unosi određenu fizičku snagu u igru. Svi su to vrlo slični tipovi igrača: Gros, Štiler, Pavlović, Nmeča, Andrih - svi žele loptu. Uvijek im je potreban partner pored sebe s kojim će da se usklađuju. To važi i za Kimiha. Jedan se spušta nazad, drugi ostaje na poziciji šestice, pa se onda zamijene. Na mojoj listi imam zapravo jedanaest ‘šestica’. Sve su to vrhunski fudbaleri, ali sa sličnom osnovnom strukturom", rekao je Nagelsman.

Njemačka je inače u grupi "E" zajedno sa Obalom Slonovače, Ekvadorom i Kurasaom, gdje je apsolutni favorit

Zato je ideja da starter sigurno bude Leon Gorecka, što će izazvati ozbiljne potrese u Njemačkoj, posebno ako podbaci.

"Gorecka će uprkos manjoj minutaži u Bajernu imati dobre šanse da igra i da ima sličnu ulogu kao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Jer on je igrač koji ulazi u kazneni prostor, jak je u vazduhu i donosi snagu u igru. Sjetite se samo meča protiv Sjeverne Irske: da nije igrao, sigurno ne bismo pobijedili, jer je 60 puta izbacio loptu glavom. Biće i takvih trenutaka na Svjetskom prvenstvu kada ćemo visoko pritiskati, a protivnik igrati duge lopte", dodao je selektor Njemačke.

