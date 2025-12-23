Stevan Dika Stojanović otkrio je detalje pregovora sa Aleksandrom Pavlovićem oko nastupa za Srbiju.

Aleksandar Pavlović je zaludio evropske velikane, ali je nažalost za reprezentaciju Srbije ostao samo bolna tema. Kako su Dragan Stojković Piksi i Stevan Dika Stojanović ostali bez jednog od najvećih talenata koji je stasavao u inostranstvu, ispričao je nekadašnji direktor A tima u razgovoru za Kurir.

Stojanović je u martu 2024. zakazao susret sa igračem Bajerna, njegovim ocem i menadžerom u Minhenu, ali pregovori nisu tekli onako kako su očekivali u FSS.

"Nije da nismo ništa pokušali, kada je Aleksandar Pavlović u pitanju. Stvarno smo dali sve od sebe da ga privolimo da igra za Srbiju. Ali, jednostavno nismo mogli da ga natjeramo puškom da igra za nas. Nikada ga nismo imali - to je moj najiskreniji odgovor na vaše pitanje", rekao je za Kurir Stevan Stojanović.

Pavloviću je ponuđeno da bude dio tima koji će igrati na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Bio je mart 2024. godine. Došao sam na sastanak i tamo su me sačekali Diter Henes, Aleksandrov menadžer i njegov otac. Poslije nekog vremena i sam Aleksandar Pavlović nam se pridružio. Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude dio ekipe na EURO 2024 u Njemačkoj. Evo, prvi put sad otvoreno pričam o tome. To smo mu ponudili".

Menadžer Henes vodio ključnu reč

Da li je Piksi otjerao Aleksandra Pavlovića? "Nismo mogli puškom da ga natjeramo da igra za Srbiju"

Srpski tim je dobio riječ - ako ga Nagelsman ne pozove u njemačku reprezentaciju u junu, igraće za Srbiju.

"Kada smo rekli šta sve nudimo, riječ je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Njemačkoj, da je produkt Bajernjove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Njemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Njemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman", rekao je Stojanović i nastavio:

"Pavlović je na kraju dobio poziv od Nijemaca za EURO. Možda smo i mi u tom cijelom slučaju pomogli, jer smo rekli otvoreno da će on biti dio reprezentacije Srbije na EP. Nijemci su prije toga izgubili Turčina Kenana Jildiza, koji je takođe ponikao u Bajernu. I to im je baš teško palo. Digla se i njihova javnost, mediji... Pavlović je odjednom postao glavna tema u Njemačkoj. I tu mi više nismo imali ni promila šanse", ispričao je nekadašnji čelnik FSS-a.

Da li je Piksi napravio pogrešan korak?

Neki su govorili da je jedna izjava tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića Piksija odmogla u ovoj misiji.

"Ne znam... Vjerujem da ta izjava nije mogla da utiče na odluku Pavlovića. Bilo je tu sigurno i pritiska na momka. Ko zna kako bi se razvijala njegova karijera u Bajernu, da je prihvatio da igra za Srbiju... Ko zna ko je tu sve htio da ga pogura, ili u suprotnom slučaju da ga spotakne... Treba biti realan u cijeloj priči. Mi smo pokušali sve, ama baš sve, ali momak jednostavno nije htio da igra za Srbiju. Opet... Da Pavlović ne vrijedi, ne bi mu Piksi otvoreno rekao da će ga voditi na EURO ako prihvati naš poziv..."

Nema dileme, odluku je donio sam igrač i ne treba ražiti druge razloge.

"Treba biti iskren i reći da je odluku donio Aleksandar Pavlović! Izabrao je Njemačku prije Srbije! Koliko sam upoznat, njegova majka je Njemica, on je rođen u Njemačkoj... Odlično razumije srpski, ali ga slabije priča. Da vam kažem još nešto o tom sastanku u Minhenu. Otac i mali Aleksandar bili su veoma kulturni i naš razgovor je bio otvoren. Po meni, takva je moja procjena, otac je htio da mali igra za Srbiju, ali nije se on tu mnogo pitao. Žao mi je što nismo pričali sa mamom, ona nije bila na sastanku. Moje mišljenje je da je porodica prepustila Diteru Henesu da vodi Aleksandrovu karijeru. On se pitao za sve. I kad je tako, nismo mi tu imali bilo kakve šanse. Sve ovo što vam pričam, mogu da potvrde Henes, a i Pavlovićev tata ", zaključio je Stevan Stojanović.

Na koju izjavu se misli?

Piksi je jednom nevještom izjavom poslao nimalo lijepu poruku Aleksandru Pavloviću kome je poručio da mora da se dokaže ukoliko želi da obuče dres Srbije.

"Od njega zavisi, što se nas tiče. Mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom djetetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo, pa sa 17 u A tim, kao Pele...", rekao je Piksi.

