Odbio Srbiju zbog Njemačke, a sad mu prijete: Preko noći sve se promijenilo za Pavlovića

Njemački reprezentativac Aleksandar Pavlović dobio upozorenje selektora da neće igrati dok ima ovakvu minutažu u Bajernu.

Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Pavlović mogao je da igra za Srbiju, ali je izabrao Njemačku i po hitnom postupku je debitovao da se ne bi predomislio. Međutim, Pavlović već nekoliko mjeseci ima problema sa povredama, tako da mu je sada selektor "elfa" Julijan Nagelsman poslao više nego jasno upozorenje.

Kako je rekao Nagelsman, njegov status u reprezentaciji sada je ugrožen: "Ako bi nastavio da igra u dosadašnjem ritmu, Pavlović bi imao maksimalno 50 odsto mečeva u nogama. To nije dovoljno. Da biste igrali za reprezentaciju morate da budete redovni u svom klubu, ili makar na 70 do 80 odsto utakmica", izjavio je selektor Njemačke koji je ovim jasno stavio do znanja šta mora da se promijeni kod njega da bi se vratio u državni tim.

"Vjerujte, sigurno neću ići kod njegovog trenera Vensana Kompanija i tražiti da Pavlović igra više. To se neće dogoditi", istakao je selektor Nemačke.

Inače, Pavlović je imao problema i pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, kada je trebalo da bude na spisku, ali je otpao u zadnji čas zbog tonsilitisa. Potom je "vraćen" u državni tim da mu ne bi palo na pamet da se predomisli i izabere Srbiju, tako da je na meču Lige nacija protiv Nemačke sakupio pola sata i postigao prvenac.

S obzirom da je poslije toga slomio ključnu kost i bio van terena do početka decembra, izgubio je ritam, da bi onda nedavno takođe ustanovljen da ima još jednu otežavajuću okolnost koja mu ne dozvoljava da trenira. U pitanju je virus, zbog koga ga ljekari u klubu redovno prate i nadaju se da bi mogao da se vrati na teren početkom aprila. Vidjećemo da li će to biti na kraju i početak njegovog "novog mandata" u klubu, najava da će naredna sezona biti mnogo bolja.

Pavlović je bio otkrovenje prošle sezone kod Tomasa Tuhela, dok je ove godine odigrao 21 meč i zabilježio gol i asistenciju.

