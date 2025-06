Gdje je Roberto Bađo "umro na nogama", srpski zet nije imao šansu

Na stadionu na kojem je ispisana istorija fudbala, Pari Sen Žermen je pregazio Atletiko Madrid i izrešetao srpskog zeta, golmana Španaca Jana Oblaka.

Izvor: - / imago sportfotodienst / Profimedia

Pari Sen Žermen ubjedljivo je trijumfovao protiv Atletiko Madrida (4:0) na početku FIFA Svjetskog prvenstva za klubove. Šampion Evrope je do poluvremena vodio 2:0 protiv španskog protivnika, golovima Fabijana Ruiza u udarcem sa 18 metara "iz prve" u 19. minutu, a onda i prelakim prodorom Vitinje u 45+1'. Oba gola su postignuta na asistenciju uvijek inspirisanog Hviče Kvarachelije.

U drugom dijelu meča konačnih 4:0 postavljeno je u završnici, golovima Senija Majulua u 87. minutu poslije konfuzne reakcije odbrane domaćih, kao i hicem Li Kang-Ina iz penala u 90+7'.

Slovenački golman Jan Oblak, dečko srpske teniserke Olge Danilović, neće po dobru pamtiti meč odigran na "Rouz Boul" stadionu u Pasadeni, u Kaliforniji, na mjestu gdje je odigrano kultno finale Svetskog prvenstva 1994. godine.

Roberto Bađo i najveći promašaj iz penala u istoriji

Baš na tom mjestu, pred tim golom, osvajač Zlatne lopte za 1993. godinu i jedan od najvećih ikad, Roberto Bađo, pronašio je čuveni peti jedanaesterac u penal-seriji protiv Brazila, šutiravši visoko preko gola za titulu Brazila. Golman Tafarel je visoko podigao ruke i prvi počeo da slavi titulu. "Malog Budu" je taj trenutak proganjao godinama, decenijama i još ga proganja.

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

"Nemam objašnjenja za to što se dogodilo u Pasadeni. Znao sam da se Tafarel 'baca' i odlučio sam da šutiram po sredini, da malo podignem loptu, da ne bi mogao da je zakači nogama. Bila je to dobra odluka, jer je Tafarel otišao ulijevo i nikada ne bi odbranio taj udarac. Nažalost, lopta je otišla preko prečke, ne znam ni sam kako. Šutirao sam penal, jer nikad ne bježim od odgovornosti, ja sam bio određen da ga izvedem. Samo oni koji imaju hrabrosti da šutiraju penal, mogu da promaše. Tada sam promašio. Tačka. Dugo godina me je to proganjalo, bio je to najteži trenutak u mojoj karijeri. Pasadena je moj teret. I dan-danas sanjam taj penal. Kada bih mogao da izbrišem neki trenutak svoje karijere, to bi bio taj", rekao je Bađo o tom penalu u razgovoru sa srpskim novinarima prilikom posjete Beogradu.

Prisetite se tog penala, najvećeg neiskorišćenog u istoriji fudbala.

Roberto Bađo promašeni penal 1994 Izvor: YouTube/Ostrich

Stariji ljubitelji fudbala zbog tog kultnog finala i Bađovog promašaja uvijek će pomisliti baš na finale 1994. kada god bude fudbala na tom stadionu. Na aktuelnom klupskom Svjetskom prvenstvu tu će igrati i Inter i River, dok će završnica biti odigrana na Metlajf stadionu u Nju Džersiju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!