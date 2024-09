Aleksandar Pavlović definitivno neće igrati za Srbiju!

Aleksandar Pavlović sigurno neće zaigrati za "orlove".

Izvor: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Pavlović je prošle godine zablistao u dresu Bajerna, ušao u prvi tim i bio je predmet "rata" između Fudbalskog saveza Srbije i Njemačke. Na kraju se opredijelio da nastupa za Nemce, bio je jedan od prvih koji su stavljeni na spisak selektora za Evropsko prvenstvo, ali je zbog bolesti morao da ga propusti. Ipak i dalje mu je Njemačka u mislima!

"Isprva je jako boljelo što ću propustiti Evropsko prvenstvo u mojoj državi kao mlad igrač. Ali ubrzo sam počeo da razmišljam pozitivno. Ako selektor bude htio da se uzda u mene nadam se da ću moći da igram na nekoliko velikih turnira. Sada se osjećam sjajno, operisao sam krajnike i u ušao sam u pun trening čim su pripreme počele", rekao je Pavlović.

Za Njemačku je do sada odigrao samo jedan meč, a što se tiče Bajerna ove sezone je odigrao oba meča Bundeslige, jedan 90 minuta, a drugih 74. Sada se vratio u ekipu Njemačke i ako odigra meč sa Holandijom 7. septembra više defintiivno neće moći ni u teoriji da nastupi za Srbiju. On to, izgleda, jedva čeka.

"Veoma sam srećan jer nisam dugo bio tu. Ipak i dalje se sjećam da mi je prije Eura bilo jako lijepo, sjećam se atmosfere u timu, dobrih treninga i mog debija za Njemačku protiv Austrije. Jako sam uzbuđen i hoću da dam sve od sebe. Trener je postavio nove ciljeve i gura nas naprijed. Hoćemo da pobijedimo svaki meč, svakom treningu pristupamo stoprocentno i to je moj cilj. Da se fokusiram na narednu utakmicu sa ciljem da igram na Svjetskom prvenstvu za dvije godine", naglasio je Pavlović.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Njemu se u selekciji Njemačke zaista otvara prostor za tako nešto. Pavlović igra na mjestu defanzivnog veziste, a pošto su se Toni Kros i Ilkaj Gindogan povukli iz nacionalnog tima, a Džošua Kimih igra kao desni bek tu je konkurencija mnogo manja nego ranije.

"Na kraju selektor uvijek donosi odluke. Ja ću raditi vrijedno svaki dan i vidjeću šta će se desiti. Naravno da će se igra promijeniti sada kada ključni igrač poput Tonija Krosa ne igra. Ali mislim da će osnovna struktura da ostane ista. Ja volim kada imam loptu u nogama i kada mogu da utičem na igru. Sve drugo će biti odlučeno od stane selektora", rekao je Aleksandar Pavlović.

