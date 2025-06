"Poštovanje Zvezdi, neću sad o košarci": Vlada Jovanović nije htio o taktici, jasno je zašto

Vlada Jovanović nije htio da priča o taktici na meču sa Crvenom zvezdom, želio je samo da ponovi koliko je ponosan na svoj tim.

Veliki uspjeh napravili su Vlada Jovanović i njegov Spartak. Savladali su Crvenu zvezdu jednom u ABA ligi i dva puta u polufinalnim mečevima Superlige, pa sada čekju boljeg iz drugog polufinala koji igraju Partizan i FMP.

Nakon što se medijima obratio Stefan Momirov, i trener Spartaka je imao šta da kaže. Prvo je istakao da potpuno razumije Crvenu zvezdu i koliko je bilo teško da se igrači tima motivišu za nastavak borbe za trofeje.

"Prije svega da krenem, već sam rekao da je Zvezda jedan izuzetan tim. Tim kome je ovo četvrto takmičenje i kome je bilo teško da četvrti put nađu motiv da igraju. Mi smo samo, rekao bih na svoj način, ne bih ništa momcima oduzimao, ali iskoristili trenutak u kome se sada nalaze timovi koji su imali ogroman obim posla. Niko od nas ne može da izmjeri koliko je tu minuta provedenih na terenu i provedenih na putu. Zbog toga rispekt. Poštovanje. Mi smo dobili utakmicu, kao što je Moma rekao, na energiju", rekao je Jovanović.

"Neću o košarci"

Zahvalio se publici koja je još jednom napunila "Dudovu šumu", a što se tiče igre svog tima, to nije želio mnogo da komentariše. Jednostavno je rekao da je ponosan na ekipu.

"Želim da se zahvalim publici što je bila bučna, što je navijala za nas i što nam je davala podršku. Drago mi je što su momci nagradili sebe, što smo ovu sezonu na kvalitetan način produžili. Što se tiče samo njih, izuzetno sam ponosan. Neću da pričam o košarci, na sastav koji se rasipao iz raznih razloga... Juče smo imali problem sa dva palca, jedan smo uspjeli da oporavimo, Medarevićev, ali od Boltona nismo i on nije mogao da igra ovu utakmicu. Na ove momke sam samo ponosan, ne bih ulazio u detalje. Ponosan sam kako su ovo iznijeli", dodao je on.

Kako da se više priča o Spartaku?

Sjajne igre je imao Spartak ove sezone i prije ove dvije pobjede, ali ne može se medijska pažnja dobiti preko noći. Ako ovako nastavi da se radi, Jovanović je siguran da će više reflektora biti upereno ka Subotici.

"Zanima nas, normalno, ali nećemo ništa na silu. Ne možemo mi da promijenimo sliku javnosti. Radimo kako radimo. Ilića nismo imali, još dva-tri igrača u rotaciji. Mislim da ako budemo radili kao što ovaj klub radi tri-četiri godine, valjda će se na pravi način pričati o nama. Zadovoljan sam i ovim, na nama je da se borimo za svoje mjesto pod suncem. Svake godine po malo gore", dodao je on.

Šta je sa Boltonom?

Jedan od lidera tima Rasir Bolton nije ni kročio na teren na ovom meču. Vidjećemo da li će biti spreman za finale, jer je problem sa palcem nešto što mu se ne dešava prvi put ove sezone.

"Ja sam ponosan, da pričam o piku, skoku.. Prvo, mi nismo mjesec dana imali utakmicu, normalno da tim momcima svakakve ideje padaju na pamet. Objasni ti čovjeku zašto trenira, mi nismo ni znali kad počinje. Ja sam pričao u tom trenutku sa predsjednikom. Pita me kako to izgleda, ja kažem da sam iznenađen. Da li je taj način ponašanja i ophođenja doprinio ovome? Sigurno. Što se tiče Boltona, stvarno je dobar igrač i sjajan je momak i ja se nadam da će moći. Ako ne može, to je to. Jedna je stvar kada igraš plej-of koji traje, ali kad prestaneš, pa kreneš iz mjesta... Ja sam stvarno ponosan, sve su ovo zaslužili."