Partizan prodao stranca koji uopšte nije igrao: Objavio javno i koliko je zaradio od transfera

Partizan je potvrdio da je prodao Žoaa Grimalda u Spartu iz Praga, a otkrio je i koliko je novca zaradio od toga.

Izvor: MN PRESS

Partizan je napravio veliki transfer i prodao Žoaa Grimalda. Peruanski fudblaer karijeru će nastaviti u Sparti iz Praga, a ono što je zanimljivo jeste da je klub javno objavio koliko je novca zaradio od te prodaje. Nešto što klubovi obično izbjegavaju da rade.

"Grimaldo će karijeru nastaviti u češkom klubu, a na ime obeštećenja će isplatiti 1,3 miliona evra, uz 15 odsto od naredne prodaje. Zahvaljujemo mu na profesionalnom odnosu i želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu kluba.

Grimaldo nije bio u planovima ni kod novog trenera Nenada Stojakovića, od povratka sa pozajmice iz Rige nije odigrao nijedan meč u crno-bijelom dresu i bilo je samo pitanje kada će otići i gdje.