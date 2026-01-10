"Neki moraju da shvate da fudbal nije samo igra sa loptom": Stojaković se oglasio poslije remija Partizana

Trener Partizana Nenad Stojaković uputio je kritike ka nekolicini mladih igrača i tvrdi da moraju da obraćaju pažnju na mnogo više detalja

Partizan je odigrao prvi pripremni meč u Turskoj i duel protiv Đera završen je bez pobjednika (2:2). Srpski tim imao je dva gola prednosti (2:0), ali je u nastavku mađarska ekipa uspela da izjednači. O svemu što se dešavalo na terenu pričao je trener ekipe Nenad Stojaković.

"Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili 'namešteni', poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome smo uspijevali, dali dva lijepa gola. To je nešto čime sam zadovoljan", počeo je Stojaković.

Potom je objasnio i kakve kritike i zamjerke ima na račun pojedinih mladih igrača i na čemu moraju da rade.

"U nekom nastavku dosta novih igrača koji se nisu poznavali ni fudbalski ni lično. Za neke momke je ovo možda trenutno i prebrzo. Ne mogu da kažem nedisciplina, prosto moraš da budeš fokusiran i da vidiš. Nije lopta jedini faktor igre, postoji prostor, protivnik, postoje neke stvari koje moraš da poštuješ, jer ako ne poštuješ drugi pate. To je nešto čime sam nezadovoljan. U pitanju je fokus, moraš da pratiš, da gledaš to što se pokazuje, da ispratiš na treningu. Ali, kažem, mnogo igrača, imamo 33 fudbalera ovdje. Teško je da se naprave uslovi da svi uče na isti način. Važno je da su neki igrači tu sa nama, da osjete atmosferu i to je to generalno."

"Fudbal se ne igra samo sa loptom"

Na pripreme je Partizan poveo čak 33 igrača, od njih je 31 igrač bio na terenu protiv Đera, pravio je Stojaković dosta izmjena.

"Momci koji su počeli utakmicu, tu su dva igrača iz Teleoptika, Ninić i mali Ivan. Dugo su bili sa mnom, poznaju principe igre, sposobni su. Znaju šta treba da rade i na kraju žele. Tu su u fazi defanzive i ofanzive, time sam zadovoljan. Janković koji je već dugo tu. Ovi momci koji su došli prevashodno iz tima do 19 godina, postoji baš ogroman prostor da prepoznaju stvari na terenu. Radi se o talentovanim igračima, ali postoji vremenski period adaptacije u kojim moraju da uče. Fudbal nije igra samo sa loptom, nego i bez lopte. To bi bila neka moja poruka za njih."

Za kraj je otkrio i dobru vijest da povreda Nemanje Trifunovića nije ozbiljna.

"Nemanja je u jednom sprintu osjetio bol, presekla ga je zadnja loža. Biće odsutan. Nadam se da neće dugo biti odsutan. To je negdje u rok službe što se kaže. Probaćemo što prije da ga oporavimo i da bude dio sastava", zaključio je Stojaković.