logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda sa prvog mjesta u plej-of: Kostov i Katai za šest minuta napravili preokret

Autor Goran Arbutina
0

Prvenstveni meč IMT - Crvena zvezda završen pobjedom aktuelnog lidera Superlige, koji je obezbijedio prvo mjesto pred plej-of.

Superliga Srbije Crvena zvezda pobijedila IMT Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala IMT (2:1) na gostovanju u Loznici i tom pobjedom na tri kola do kraja prvog dijela sezone obezbijedila prvu poziciju. Zvezda će u doigravanje za šampionsku titulu ući kao prvoplasirani tim na tabeli, a to znači da će mečeve protiv drugog i trećeg tima igrati pred svojim navijačima.

Meč na stadionu "Lagator" u Loznici počeo je u znaku tima koji na njemu cijele sezone igra kao domaćin. IMT je poveo u 13. minutu kada je Sankara Karamoko pogodio mrežu domaćih, ali prednost nije sačuvana do poluvremena. Splet okolnosti iskoristio je Zvezdin biser Vasilije Kostov koji je u 40. minutu poravnao rezultat, a nekoliko minuta kasnije Aleksandar Katai je donio Zvezdi prednost koja je ostala na snazi do kraja meča.

Svoj, jako važan pečat na pobjedu Zvezde stavio je i golman Mateuš, koji je pri vođstvu crveno-bijelih 2:1 u 67. minutu odbranio udarac Čarlija Keite iz penala, a onda je zaustavio i njegov pokušaj da odbijenu loptu pošalje u gol. Kao i u nedavnom 178. "vječitom derbiju", Brazilac Mateuš Magaljaeš pokazao je da je majstor (i) za penale i jedan od najvažnijih razloga zbog kojih Zvezda poslije ove pobjede ima prednost od 10 bodova u odnosu na Partizan, a 14 u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Crvena zvezda IMT fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC