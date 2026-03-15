Crvena zvezda sa prvog mjesta u plej-of: Kostov i Katai za šest minuta napravili preokret

Prvenstveni meč IMT - Crvena zvezda završen pobjedom aktuelnog lidera Superlige, koji je obezbijedio prvo mjesto pred plej-of.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala IMT (2:1) na gostovanju u Loznici i tom pobjedom na tri kola do kraja prvog dijela sezone obezbijedila prvu poziciju. Zvezda će u doigravanje za šampionsku titulu ući kao prvoplasirani tim na tabeli, a to znači da će mečeve protiv drugog i trećeg tima igrati pred svojim navijačima.

Meč na stadionu "Lagator" u Loznici počeo je u znaku tima koji na njemu cijele sezone igra kao domaćin. IMT je poveo u 13. minutu kada je Sankara Karamoko pogodio mrežu domaćih, ali prednost nije sačuvana do poluvremena. Splet okolnosti iskoristio je Zvezdin biser Vasilije Kostov koji je u 40. minutu poravnao rezultat, a nekoliko minuta kasnije Aleksandar Katai je donio Zvezdi prednost koja je ostala na snazi do kraja meča.

Svoj, jako važan pečat na pobjedu Zvezde stavio je i golman Mateuš, koji je pri vođstvu crveno-bijelih 2:1 u 67. minutu odbranio udarac Čarlija Keite iz penala, a onda je zaustavio i njegov pokušaj da odbijenu loptu pošalje u gol. Kao i u nedavnom 178. "vječitom derbiju", Brazilac Mateuš Magaljaeš pokazao je da je majstor (i) za penale i jedan od najvažnijih razloga zbog kojih Zvezda poslije ove pobjede ima prednost od 10 bodova u odnosu na Partizan, a 14 u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu.