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"Bolje nisam mogao da poželim!" Lukić na Mundijalu postigao prvi gol u dresu BiH!

"Bolje nisam mogao da poželim!" Lukić na Mundijalu postigao prvi gol u dresu BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bivši napadač Borca poentirao je u 21. minutu meča sa Kanadom, što je na kraju bilo dovoljno za bod (1:1).

Jovo Lukić Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

U svojoj prvoj utakmici za BiH na prvenstvima svijeta, Jovo Lukić je postigao prvi pogodak!

Bivši napadač Borca poentirao je u 21. minutu meča sa Kanadom i pokazao da sezona u Rumuniji, tokom koje je postigao čak 18 golova, nije bila slučajnost.

"Da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje, da moj prvi gol za BiH bude na Svjetskom prvenstvu. Ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draže bi mi bilo da nisam postigao gol, a da smo pobijedili, ali mislim da je poslije svega dobar i bod", rekao je poslije utakmice Lukić i dodao:

"Sigurno da nam otvara put za dalje, ali mi moramo da pristupimo svakoj utakmici kao i ovoj, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas. Moramo da damo sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedino tako može", istakao je Lukić, koji se zahvalio navijačima na podršci u Torontu.

"Nemam riječi kojima mogu opisati ovo. Kao da smo igrali u Bosni, takav je osjećaj bio, ja sam samo čuo naše, njihove nisam ni čuo kako treba. Tako da iz srca im se zahvaljujem na ogromnoj podršci."

Drugi meč na turniru BiH će odigrati 18. juna u Los Anđelesu protiv Švajcarske.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi BiH Kanada Jovo Lukić Mundijal 2026

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