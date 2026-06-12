Rade Bogdanović o strijelcu za BiH: "Jovo Lukić, sin velikog Mitra"

Rade Bogdanović se na poluvremenu meča Kanade i Bosne i Hercegovine prisjetio oca Jova Lukića, strijelca gola za BIH protiv Kanade.

Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia/RTS printscreen

Bosna i Hercegovina povela je u 21. minutu meča sa Kanadom na otvaranju Svjetskog prvenstva usred Toronta, a heroj "zmajeva" bio je Jovo Lukić. Nakon što je poslije kornera lopta nabačena na prvu stativu Sead Kolašinac je prebacio loptu Lukiću i on je savladao Krepoa.

Na poluvremenu utakmice Rade Bogdanović, nekada napadač Željezničara iz Sarajeva prisjetio se oca strijelca gola. Mitar Lukić je takođe bio fudbaler i dobro ga se sjeća Bogdanović.

"Besprijekorna disciplina, vezni red namješten, nevjerovatno kako su odigrali meč. Jovo Lukić sin Mitra Lukića, bivšeg fudbalera Sčobode iz Tuzle, jednog od najboljih! Sve je krenulo po Bosnu od 21. minute kada je Jovo dao taj gol", rekao je na "RTS-u" Rade Bogdanović.

Ko je bio Mitar Lukić?

Igrao je kao vezni igrač Mitar Lukić rođen 1957. godine za Bratsvo iz Gračanice, zatim Drinu iz Zvornika pa Slobodu iz Tuzle. Nakon toga je otišao u Tursku i igrao ze za Trabzon, pa se vratio u Slobodu. Na kraju je otišao u Mačvu, gdje mu se u Šapcu rodio sin Jovo. Kasnije je imao trenersku karijeru i vodio je Modriču, Crvenu Zemlju,Tekstilac iz Dervente, Slogu iz Doboja i Borac iz Šamca. Kao trener je 2004. osvojio Kup BIH.

"Moram da se vratim na malog pošto sam igrao protiv njegovog oca. Njegov je otac bio jedan od najboljih fudbalera Slobode iz Tuzle kada je Đorđe Gerum napravio sjajnu generaciju koja je ojadila sve klubove koji su dolazili na Tušanj i tačno se vidi da su to neki geni", ispričao je Bogdanović.

Na kraju je dodatno pohvalio napadača Kluža kome je ovo bio prvi gol u dresu Bosne i Hercegovine. A nakon ovoga će sigurno nastaviti da mu vjeruje i Sergej Barbarez.

"Izuzetno disciplinovan, dobar, kvalitet, timski igrač. Mislim da mu je ovo prva utakmica koju počinje. Igrati umjesto Edina Džeka i početi, sa takvim psihičkim opterećenjem. Dobar gol koji je uigravana, ovo nije slučajno. Disciplinovano, nisam odavno vidio ekipu da disciplinovanije igra. Ako budu ovako igrali svaka čast kapa dole", rekao je na kraju on.

(MONDO)

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