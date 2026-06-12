Najljepše žene fudbalera na Mundijalu: Ljepotice, skandali, modeli i prevare (FOTO)

Počelo je Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a ovo su najljepše žene i djevojke igrača koje privlače ogromnu pažnju.

Izvor: Instagram/printscreen/Shutterstock

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo i privlači ogromnu pažnju svih. Čak i onih koji možda više vole neke druge sportove. Sve se prati i gleda, ali ne samo na terenu. Važnu ulogu u njihovom životu imaju i njihove djevojke i supruge. Nije lako odabrati, jer ih ima baš dosta.

Pokušaćemo da izaberemo 11 najljepših dama koje su uz fudbalere, ali da na vrijeme naglasimo. Izbor je subjektivan, tako da ne zamjerite ako smo neku zapostavili. Nećemo ih birati po pozicijama kao na terenu, tako da bi ovako izgledao neki naš izbor.

Antonela Rokuco

Izvor: Profimedia/Federico Pestellini / imago spor

Jednostavno, na prvom mjestu mora da bude supruga jednog od najboljih fudbalera svih vremena - Lionela Mesija (Argentina). Antonela Rokuco privlači ogromnu pažnju gdje god se pojavi. Kako zbog svoje ljepote, tako i zbog svog ponašanja. Bavi se modelingom i podržava određene brendove.

Rijetko kada ćete nju videti u izazovnim izdanjima, da se eksponira u javnosti. Oni imaju troje djece, tri sina. Tijaga (rođen 2012. godine), Matea (2015) i Ćira (2018) i sva trojica se bave fudbalom i zanima ih to.

Georgina Rodrigez

Izvor: Instagram/screenshot/georginagio

Vjerovatno logično i očekivano iza Lionela Mesija je Kristijano Ronaldo (Portugal). Tačnije njegova vjerenica Georgina Rodrigez. Njih dvoje se ne kriju od javnosti, ona se često oglašava, kači zajedničke fotografije, pa čak i one u izazovnijim izdanjima. Ranije je bila i konobarica i radila je u butiku, a i dalje se ponekad bavi modelingom. Pojavljuje se u mnogim poznatim magazinima, a snimila je i "Netfliks" dokumentarac pod nazivom "Ja sam Georgina".

Georgina i Kristijano imaju petoro djece, Georgina je biološka majka dvjema ćerkama (Alani Martini 2017. godište i Beli Esmeraldi 2022. godine), dok Ronaldo nikada nije otkrio ko je majka Kristijana juniora (rođenog 2010. godine), Eve Marije i Matea (blizanci rođeni 2017. godine). Nažalost, ona je izgubila i jedno dijete na porođaju pošto je Anhel preminuo na rođenju.

Tolami Benson

Izvor: Instagram/tolami_benson/printscreen

Jedna od najljepših djevojaka fudbalera svakako je Tolami Benson. Ona je u vezi sa fudbalerom Arsenala Bukajom Sakom (Engleska) i nekoliko godina su zajedno. Nedavno su se i vjerili. Ima 25 godina i starija je godinu dana od Sake. Trude se da ne prikazuju svoju vezu u javnosti previše.

Ona je influenserka i ima dosta pratilaca na društvenim mrežama. Tolami ima nigerijsko porijeklo, ali je odrasla u Engleskoj i diplomirala na univerzitetu u Birmingemu.

Mišel Gerzig

Izvor: Instagram/screenshot/mishelgerzig

Mišel Gerzig je supruga Tiba Kurtoe (Belgija) i njena priča je nevjerovatna. Ne samo da je bila uspješna u svijetu modelinga već je dio svog života provela i u izraelskoj vojsci (IDF) gdje je bila kapiten spasilačkih brodova. Služenje vojske je obavezno za sve Izraelce, pa je tako i ona služila. Upoznali su se na instagramu 2021. godine i ubrzo su se vjenčali. Zajedno imaju ćerku Eli (rođena 2024. godine), dok Tibo ima dvoje djece iz prethodne veze sa Martom Domingez, Adrijanu (2015) i Nikolasa (2017).

Ipak, ono što prati belgijskog golmana je to što je "skinuo djevojku" svom tadašnjem najboljem prijatelju Kevinu de Brujneu. Spavao je sa njom, a njih dvojica će igrati zajedno u reprezentaciji i na ovogodišnjem Mundijalu.

Agustina Gandolfo

Izvor: Instagram/Agus.gandolfo

Supruga još jednog argentinskog reprezentativca se našla na našem spisku - Agustina Gandolfo. Ona je u braku sa Lautarom Martinezom i njih dvoje su sudbonosno "da" rekli 2023. godine na jezeru Komo u Italiji.

U vezi su još od 2016. godine, a ona se bavi fitnesom i nju na Instagramu prati trenutno 1,6 miliona ljudi. Njih dvoje imaju dvoje djece, ćerku Ninu (2021. godište) i sina Tea (2023).

Ines Garsija

Izvor: Instagram/ineesgaarcia/Printscreen

Lamin Jamal je jedan od najtalentovanijih fudbalera na planeti, pa je tako veliku pažnju privukla i njegova djevojka Ines Garsija. Riječ je o španskoj influenserki koja je tri godine starija od španskog reprezentativca.

Njihove prve zajedničke fotografije pojavile su se u maju sa zajedničkog odmora u Grčkoj i mnogi očekuju da će da je vide na mečevima "crvene furije" koja prvo igra protiv Zelenorstskih Ostrva 15. juna.

Ela Bafin

Izvor: Instagram/ellabuffin/Printscreen

Holandski defanzivac Miki van de Ven (25) ima prelijepu djevojku koja ostavlja mnoge bez daha. Zove se Ela Bafin, ima 24 godine i bavi se modelingom. Pokušavali su da sakriju njihovu vezu, sve dok ih paparaci nisu uhvatili u jednom hotelu u španskoj Marbelji.

Ona voli tenis i fudbal, često ide da gleda mečeve na grend slemovima, dok na društvenim mrežama ima oko milion pratilaca gledajući ukupno sve platforme.

Ešlin Kastro

Izvor: Instagram/ashlyn castro/printscreen

Djevojka reprezentativca Engleske Džuda Belingema ostavlja bez daha. Zove se Ešlin Kastro i njih dvoje su u vezi od 2024. godine. Često se javlja i komentariše njene objave na društvenim mrežama, pa je tako njegov komentar "Savršena si" dobio preko 25.000 lajkova ispod jedne njene objave sa odmora u Meksiku.

O njoj se ne zna previše osim toga da je influenserka i da je iz Los Anđelesa. Na Instagramu ima oko 650.000 pratilaca .

Bruna Bjankardi

Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen

Bruna Bjankardi je devojka brazilskog reprezentativca Nejmara. Dok se čeka konačna odluka ljekara oko toga da li će on uopšte moći da igra na Svjetskom prvenstvu, o njoj se priča. Njih dvoje imaju dosta turbulentnu vezu.

On je Brunu prevario dok su bili u vezi, čak je dobio i dijete sa influenserkom Amandom Kimberli, pa su se onda opet pomirili. Prvo je sa Brunom dobio dijete u oktobru 2023. godine, pa je prevario i rodila se Helena 2024. pa su onda u julu 2025. Bruna i on dobili drugo dijete, a njegovo četvrto ukupno. Najstariji je sin Davi Luka koji je rođen 2011. godine i njegova majka je Karolina Dantas.

Izabel Haugsen Johansen

Izvor: Instargam/printscreen

Djevojka norveškog reprezentativca Erlinga Holanda je Izabel Haugseng Johansen. Oni su u vezi još od kada su bili djeca. Ona se takođe bavila fudbalom u lokalnom klubu Brine u Norveškoj i tada je sve počelo između njih.

Trude se da drže njihov privatni život baš takvim - privatnim. Ne eksponiraju se previše i nedavno su postali roditelji. U decembru 2014. godine su dobili sina. I sam je priznao da mu je to mnogo pomoglo i na terenu da se opusti i da igra bolje. Žive zajedno u Engleskoj i o njoj trenutno nema previše podataka.

Helena Livaković

Izvor: Instagram/Printcreen

Za kraj smo odlučili da dodamo malo i ljepote iz komšiluka. Supruga hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića se našla na našoj listi. Zove se Helena Livaković i jedna je od najljepših žena hrvatskih reprezentativaca.

Bavi se dizajnom, a kada se udala za Dominika uzela je njegovo prezime i zamijenila prezime Matić koje je do tada koristila. Biće ponovo njegova velika podrška. Njen nadimak je "hrvatska Megan Markl" i nekada se bavila umjetničkim klizanjem. Upoznali su se 2017. godine preko zajedničkog prijatelja, vjenčali su se 2022. godine i imaju dvoje djece. Sina Joakima (2024. godine) i ćerku Kaju (2025).

(MONDO)