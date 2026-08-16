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Srbija u drami savladala Tursku na Evropskom prvenstvu

Srbija u drami savladala Tursku na Evropskom prvenstvu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 16 godina savladala je Tursku i osvojila je deveto mjesto na Evropskom prvenstvu.

srbija savladala tursku na eurobasketu Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Orlići su uspjeli! Kadetska reprezentacija Srbije savladala je na Eurobasketu Tursku 75:73 (22:16, 23:20, 15:22, 15:15)  u meču za deveto mjesto i tako završila takmičenje. 

Srpski tim je do pobjede vodio Filip Mrđen sa 20 poena i 3 skoka, Marko Avdalović je imao poen manje uz 8 skokova i 3 asistencije, a Luka Panić je dao 13 poena. Tarik Muratović se istakao sa 10 poena i 5 skokova. Kod Turaka Arda Ozturk je imao 15, Zeki Gunej 14, a Činar Bašjollču 11 poena. 

Ekipa Srbije je poražena u osmini finala od Letonije, a onda je nanizala tri pobjede and Slovenijom, Češkom i Turskom u mečevima za plasman.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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00:45
Orlići, Srbija-Slovenija, doček orlića, evropaki prvaci
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

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Tagovi

Srbija Turska

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